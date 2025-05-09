殲-10C高清圖發布　巴基斯坦稱用該機型擊落印軍｢陣風｣戰機

周四（5月8日），中國航空工業集團（中航工業）發布殲-10C戰機機群高清圖片，引發廣泛關注。較早前，印度軍方對巴基斯坦發動軍事行動，巴基斯坦副總理兼外交部長伊沙克·達爾（Ishaq Dar）透露，巴方使用了由中國製造的殲-10C戰機擊落5架印方戰機。



殲-10C戰機。（中航工業）

至於今次發布的高清圖片，被認為是中航工業在為殲-10C「造勢」。有分析指出，這可能與即將開幕的2025珠海航展有關。屆時，殲-10C或將進行更震撼的飛行表演，甚至展示全新升級型號。

殲-10C作為中國自主研發的第三代半戰鬥機，自2018年服役以來，多次成為國際軍事界焦點。它採用鴨式氣動佈局，搭載國產「太行」發動機，配備先進有源相控陣雷達和PL-15遠程空空導彈，性能直逼西方頂尖戰機。有報道認為，殲-10C全面壓制法國「陣風」戰機。

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此外，殲-10C的出口型號殲-10CE已成功打入國際市場。2025年初，巴基斯坦空軍接收了36架殲-10CE，並在近日的印巴衝突中成功擊落5架印度戰機和1架無人機，其中包括3架法製「陣風」戰機、1架米格-29戰機和1架蘇-30戰機。一名法國高級情報官員透露，法國方面確認印度空軍的一架製「陣風」戰機被巴基斯坦方面擊落。這是「陣風」戰機首次在戰鬥中損失。