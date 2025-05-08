印巴衝突｜巴副總理：用中國殲-10C擊落5印度戰機　包括3法製陣風

印度軍方6日對巴基斯坦發動軍事行動，巴基斯坦隨後宣稱擊落5架印度戰機和1架無人機，其中包括3架法製「陣風」戰機、1架米格-29戰機和1架蘇-30戰機。



外媒報道，巴基斯坦副總理兼外交部長伊沙克·達爾（Ishaq Dar）7日（周三）在議會發言時透露，巴方使用了由中國製造的殲-10C戰機擊落5架印度空軍的戰機，其中包括3架法製「陣風」戰機。



巴基斯坦副總理兼外交部長伊沙克·達爾透露，巴方使用了殲-10C戰機擊落5架印度空軍的戰機（影片截圖）

網傳飛機殘骸照片（右），以及此前印度空軍序列號為「BS 001」的陣風戰機照片。 （網絡圖片）

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伊沙克·達爾又稱，殲-10C是在與中國合作下獲得的戰機。在當天凌晨的軍事衝突發生後，中國大使及其團隊前往了他的辦公室，雙方進行溝通交流。

如果伊沙克·達爾的說法屬實，這將是中國產戰鬥機在實戰中首次取得空對空擊殺戰果，同時也是法製「陣風」戰機首次在實戰中出現戰損。

CNN：雙方出動125架戰機激戰超過一小時

美媒CNN報道，一名法國高級情報官員透露，一架由印度空軍操作的「陣風」戰鬥機被巴基斯坦擊落，法方正在調查是否有不止一架「陣風」戰機在夜間被巴基斯坦擊落。

此外，一位巴基斯坦高級安全消息人士向CNN透露，印巴雙方共出動125架戰機，激戰時間超過一小時。雙方均未離開自己的領空，導彈交火距離有時超過160公里。

印度駐中國大使館5月7日晚上在社交網站發文，否認巴基斯坦聲稱擊落5架印度戰機、1架無人機的消息。

中國製殲-10C戰機（中國航空工業集團）

殲-10戰機是由成都飛機工業集團設計和製造的單發多用途戰機，從2003年開始在解放軍空軍服役。殲-10C是該系列的升級版本，配備了更好的引擎和更先進的AESA雷達，可以發射霹靂-15導彈，也被稱為「4.5代戰鬥機」。

巴基斯坦是除中國以外唯一裝備殲-10C戰機的國家，於2020年訂購了36架殲-10CE出口型戰機及250枚霹靂-15E導彈，首批6架於2022年交付，現役總數達20架。