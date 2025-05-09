大搞家庭式腐敗、丈夫也落馬　甘肅原副省長趙金雲被決定逮捕

據最高人民檢察院消息，甘肅省政府原副省長趙金雲涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對趙金雲作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



趙金雲。（網上圖片）

公開資料顯示，趙金雲出生於1965年10月，甘肅民勤人，西北師範大學經濟地理專業畢業，研究生學歷，理學碩士，高級經濟師。1999年4月加入九三學社，曾任九三學社中央常委、九三學社甘肅省主委。

趙金雲早年在甘肅省國土資源廳工作，直至2022年12月，趙金雲升任甘肅省政府副省長。任職期間，趙金雲負責民政、殘疾人工作、衛生健康、疾病預防控制、醫療保障、市場監督管理、體育、文史研究、地方史志等方面的工作。

2024年10月25日，中央紀委國家監委網站發布消息，趙金雲涉嫌嚴重職務違法被查。值得一提的是，趙金雲被查不到一周後，她的丈夫即國家稅務總局陜西省稅務局原黨委書記、局長包東紅亦落馬。2024年11月1日，中央紀委國家監委網站發布消息，包東紅涉嫌嚴重違紀違法被查。

趙金雲被查不到一周後，她的丈夫即國家稅務總局陜西省稅務局原黨委書記、局長包東紅亦落馬。（網上圖片）

2025年4月23日，中央紀委國家監委網站發布消息，趙金雲嚴重職務違法被開除公職。通報稱，趙金雲無視中央八項規定精神，接受可能影響公正行使公權力的宴請；違反組織要求，不如實報告個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；違反廉潔要求，違規從事營利性活動；將黨和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工具，大搞家庭式腐敗，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在項目承攬、工程款撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物。

趙金雲行為已構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，由國家監委給予其開除公職處分；沒收其違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。