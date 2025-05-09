比5G快10倍！5G-A訊號橫空出世　未來或應用於低空經濟、自動駕駛

不少內地用戶近日發現手機出現「5G-A」訊號，據央視報道，其速度較5G快了10倍，目前各大電訊商正加速佈局。

5G-A全稱「5G-Advanced」，即俗稱的5.5G，是5G向6G演進的關鍵過渡技術。



不少內地用戶近日發現手機出現「5G-A」訊號。（央視）

和5G相比，5G-A能夠在容量、速率、時延、定位、可靠性等方面實現大幅提升。（央視）

有專家介紹，目前，內地電訊商已在31個省份部署了5G-A測試網絡，預計可支撐5000萬用戶，同時也在歐洲、拉美、中東等多個地區得到了驗證。

和5G相比，5G-A能夠在容量、速率、時延、定位、可靠性等方面實現大幅提升，帶來更快更優質的通訊體驗，並有望實現低成本千億物聯，其最直觀的體驗就是「快了10倍」。

5G-A在數據下載方面的最高速率將從5G初期的千兆提升到萬兆，可以支撐擴展現實、裸眼3D等創新業務需要的大帶寬、低時延和高可能性。而數據上傳的最高速率也從百兆提升到千兆，能夠支持海量數據全面上雲端、直播全民化，以及全息交互的對稱體驗等。

此外，5G-A還增添了不少新功能，如支持全場景、全能力千億連接，可以從工業級高速連接到無源物聯等全系列物聯模組，支持高精度定位、微型傳感類連接能力，同時大幅降低物聯網的成本；5G-A支持毫秒級時延，可以實現厘米級的定位精度，而5G初期只能達到米級定位精度。

5G-A在低空經濟、自動駕駛等前沿領域都有廣泛的應用前景。（央視）

中國移動公布了支持5G-A網絡的100個試點城市，今年覆蓋範圍將擴展至全國超300個城市。（央視）

專家說，「移動通訊技術一般代際生命周期為10年。由於代與代之間技術差距太大，這中間往往會出現技術過渡中的分水嶺，比如2.5G、3.5G和4.5G。」

有內地電訊商工作人員表示，目前市面上的主流機型，均可體驗5G-A的網絡。「在享受更快速網絡的同時，不會額外收費。」5G-A網絡需要當地基站支持才能使用，不僅要有5G-A訊號覆蓋，同時也需要手機終端支持5G-A網絡。目前，中國移動公布了支持5G-A網絡的100個試點城市，今年覆蓋範圍將擴展至全國超300個城市。

眼下，各大內地電訊商正加緊佈局5G-A業務。中國移動表示，今年將投資近百億元，進一步擴大5G-A中的無線網絡AI應用等規模部署，實現超過40萬基站的智能化改造；中國電信今年將推動5G-A在多個行業和場景的應用落地，聯合產業鏈進行創新試點；中國聯通今年計劃在39個重點城市主城區及300多城市重點場景啟動5G-A，並應用到物聯網、車聯網、工業互聯網等重點場景。

專家表示，隨着5G-A和AR技術的發展，未來的空間計算平台和技術培育平台將更加成熟，也將為腦機接口等前沿技術提供更強大的支持。此外，5G-A在低空經濟、自動駕駛等前沿領域都有廣泛的應用前景。