65款手機App違法違規搜集個資　愛奇藝等公司被點名

國家網絡與信息安全信息通報中心周二（13日），經國家計算機病毒應急處理中心檢測，65款手機App應用程式存在違法違規搜集使用個人資料情況，包括未經使用者同意將使用者個人資料提供給第三人。其中，愛奇藝、愛剪輯、縱橫小說、高德開放平台定位SDK等知名應用程式被點名。



當局公告，2025年個人訊息保護系列專項行動遵循「網絡安全法」、「個人信息保護法」等法律法規清查App，在4月8日至28日期間檢測，發現共計65款App有違法違規問題。被點名的應用程式包括愛奇藝、愛剪輯、T3出行、縱橫小說、追書神器、Faceu激萌、高德開放平台定位SDK等。

公告羅列出12種違法違規樣態，其中，愛奇藝涉及5種違法違規樣態，包括未經使用者同意將個人資料提供給其他資料處理者、未提供有效的更正或刪除個人資料和註銷帳號功能、未在承諾時限內受理與處理投訴或舉報、未提供撤回同意收集個人資料途徑、自動化對個人推播訊息或商業行銷。

事後，愛奇藝公司發布聲明，稱其正與合作方認真核查，積極整改。據IT之家報告，愛奇藝表示，針對國家計算機病毒應急處理中心檢測報告披露的愛奇藝（版本 X9M_m1e_17.0.0.20221018）存在個人資訊搜集使用的問題，公司高度重視並第一時間開展內部核查。

愛奇藝表示，經核查，該版本為2022年10月上線的某品牌車載端應用，由愛奇藝合作方開發並提供。針對報告披露的問題，公司正與合作方一道認真核查，積極整改，後續將更新合規的新版本應用。我們會繼續嚴格落實個人信息保護的主體責任，為用戶提供安全優質的服務。

至於其他App涉及違法違規樣態，則包括未用「彈窗」明顯方式提醒使用者隱私政策等個人資料收集規則、未徵得使用者同意即打開個人資料收集許可權、處理敏感個人資料未取得同意、收集未成年人資料未取得監護人同意、未採取加密或去標識化等安全技術措施、缺乏隱私政策等。