內地重病婦被要求「必須」本人取款　離院到銀行時去世　輿論激憤

周三（14日），內地一名網民爆料，稱自己姑媽因重病纏身，讓女兒持證件前往中國農業銀行的湖南株洲田心支行取款看病，但被銀行要求必須「本人前來辦理」。之後，老人被家屬抬至銀行辦理業務，可就在辦理取款業務期間去世。湖南株洲市石峰區政府工作人員回應表示，經法警確認，老人是突發疾病死亡，目前已經上報處理。



自稱是去世老人的侄子在短片平台爆料稱，其姑媽因多病纏身，偏癱導致腿部受傷在醫院治療，遂讓其女兒持兩人身份證前往農業銀行田心支行取5萬元人民幣定期存款，可銀行工作人員告知必須要本人親自來銀行辦理。

當時，表妹明確告訴工作人員母親重病在身，不能親自到銀行辦理手續，可農業銀行工作人員明知存款人身體不健康的情況下，仍要求當事人前來。表妹遂聯繫親人，之後姑媽被用輪椅抬著前來銀行辦理取款手續，可就在該農業銀行門口時慢慢倒下離世。

涉事中國農業銀行田心支行。（影片截圖）

事主到了農業銀行門口時慢慢倒下離世。（影片截圖）

事主到了農業銀行門口時慢慢倒下離世。（影片截圖）

事件曝光後引起廣泛爭議，不少網民皆認為銀行工作人員的要求不妥，甚至需要為事主死亡負責，「取自己的錢，卻被防賊一樣對待」、「這下如何收場」、「銀行規章太僵硬，沒能靈活應對情況」、「這個事情上，最應該譴責的還是醫院。在其他國家，任何病人只要入院之後，不管有沒有錢，必須要先醫治」。

周四（15日），株洲市石峰區政府工作人員就事件回應稱，事發當天警方已經介入處理，經法警確認，老人為突發疾病死亡，目前此事已經上報進行處理。株洲市公安局石峰分局的工作人員則表示，目前正在處理，具體情況不方便透露。

而涉事銀行中國農業銀行田心支行尚未回應。中國農業銀行客服熱線95599則表示，如果有老人行動不便、患病等情況，卡內活期存款、定期存單均可由他人代理取款，但需要提供代理人和被代理人的有效身份證件、存款憑證原件進行辦理。如果有需要，也可以向網點申請上門服務，但是否能提供還需要咨詢網點。