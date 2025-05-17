攜有政治問題書籍入境私藏　中信保誠人壽保險原總經理被開除黨籍

據中央紀委國家監委網站通報，中信保誠人壽保險有限公司原黨委書記、總經理趙小凡涉嫌嚴重違紀違法，被立案審查調查。



經查，趙小凡身為國有金融企業黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，政績觀錯位，背離保險行業高質量發展要求，攜帶有嚴重政治問題的書籍入境並私藏閱看，與他人串供並轉移、隱匿證據，處心積慮對抗組織審查，個人搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受可能影響公正執行公務的禮品禮金並接受宴請，用公款支付應由本人承擔的費用；毫無組織原則，幹部選拔任用中任人唯親，在員工入職方面為他人謀取利益並收受財物，不如實報告個人有關事項；廉潔底線失守，搞權權交易，長期借用他人賬戶炒股，違規經商辦企業並持有非上市公司股份，利用職權為特定關系人謀取利益；違反生活紀律；大搞權錢交易，將公權力異化為謀取私利的工具，在信貸審批、人事安排、業務承攬等方面為他人謀利並非法收受巨額財物。

趙小凡嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中信集團黨委會議研究，決定給予趙小凡開除黨籍處分；經中央紀委國家監委駐中信集團紀檢監察組研究，決定按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；由邢台市監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，趙小凡2005年畢業於北京大學，主修金融，獲博士學位，高級會計師。

1986年7月至2005年11月，趙小凡歷任中信實業銀行副行長、黨委委員、行長助理、計劃財務部總經理、財務管理部總經理、財務管理部副總經理、會計部副總經理、會計部綜合處科長、會計部綜合處副科長、會計部職員等職務。

2005年11月至2011年10月，趙小凡歷任中信銀行股份有限公司副行長、黨委副書記；中信銀行營業總部總經理、黨委書記 、黨委委員。

2011年10月至2011年12月，趙小凡任中信集團財務部主任。2011年12月至2012年12月，趙小凡任中信股份有限公司財務部主任。

2013年3月至2017年10月，趙小凡任信誠人壽保險有限公司執行董事、總經理。

2017年10月至2020年6月，趙小凡任中信保誠人壽保險有限公司執行董事、總經理、黨委書記。

2020年6月至2020年10月，趙小凡任中信保誠資產管理有限責任公司董事中信保誠人壽保險有限公司執行董事、總經理、黨委書記。

2020年10月至2020年11月，趙小凡任中信保誠資產管理有限責任公司執行董事、副董事長；中信保誠人壽保險有限公司執行董事、總經理、黨委書記。

2020年11月，趙小凡任中信保誠資產管理有限責任公司執行董事、副董事長、總經理；中信保誠人壽保險有限公司執行董事、總經理、黨委書記。2024年年4月，中信保誠人壽公告，經中信保誠人壽八屆第五次現場董事會會議批准，因達到法定退休年齡，趙小凡不再擔任中信保誠人壽總經理職務。