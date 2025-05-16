｢美女書記｣林虹嚴重違紀違法被雙開　曾直播帶貨2小時賣逾70萬元

有「美女書記」之稱的台州市政協原黨組成員、副主席林虹，因涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。此前，她曾以縣委書記的身份進行直播帶貨，2小時內賣出71.2萬元人民幣的土特產，一度引發廣泛關注。



林虹。（網上圖片）

浙江省紀委監委周四（5月15日）通報，日前，經中共浙江省委批准，浙江省紀委監委對台州市政協原黨組成員、副主席林虹嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，林虹喪失理想信念，背棄初心使命，無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排並收受禮品；廉潔底線失守，利用職權為私營企業謀利、親屬收受財物，默許親屬利用其職務影響謀取私利；違規干預和插手執紀活動，不正確履行職責造成國有資產損失；利用職務便利為有關單位和個人在承接工程項目、處理企業債務危機等事項上謀取利益，非法收受巨額財物。

林虹嚴重違反黨的廉潔紀律、工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

林虹被開除黨籍和公職。（網上圖片）

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予林虹開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，林虹1967年6月出生於浙江溫嶺，1989年6月加入中國共產黨，1985年7月參加工作，美國伊利諾伊理工學院公共管理碩士，在職研究生學歷。

林虹直播帶貨。（潮新聞）

林虹早年在台州市經濟部門工作，2005年6月，調任臨海市委副書記、紀委書記，其間掛職北京順義區區長助理半年。2011年7月起，林虹調任仙居，自此在仙居工作了9年，任代縣長、縣長，後於2016年11月升任縣委書記。2020年4月，林虹當選台州市政協副主席，4個月後卸任仙居縣委書記職務。

任仙居縣委書記期間，林虹曾因一場直播帶貨而廣受關注。據「仙居發布」消息，2020年4月19日，林虹「變身」網絡主播，帶領縣相關部門領導帶貨仙居特產，2小時內各類商品總訂單量5000多件，銷售額達71.2萬元人民幣。當地媒體報道，林虹的顏值一直受到關注，素有「美女書記」之稱。

2024年12月13日，浙江省紀委監委發布消息，林虹涉嫌嚴重違紀違法，任上被查。