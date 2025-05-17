17歲演員戴200萬元耳環　公務員父親被質疑涉貪：非正品，願鑒定

17歲內地女演員黃楊鈿甜，近日在學校成人禮活動佩戴價值230萬元（人民幣，下同）的耳環。有消息稱，黃楊鈿甜的父親是四川省雅安市的公務員，因此亦令網民質疑其是否涉嫌貪污，事件引發廣泛關注。對此，黃楊鈿甜的公司發聲明呼籲勿造謠傳謠；而黃楊鈿甜的父親亦否認貪污，稱上述耳環並非正品，願接受正規機構鑒定。



演員黃楊鈿甜配戴「天價耳環」惹議。（網上圖片）

有網民稱，該耳環價值230萬元。（微博@黃楊鈿甜）

有網民稱，該耳環價值230萬元。（微博@黃楊鈿甜）

周日（5月11日），黃楊鈿甜在社交平台上分享參加學校成人禮活動的照片。不過有網民發現，照片中，黃楊鈿甜佩戴的耳環是奢侈品牌GRAFF經典系列，官方售價約230萬元。

2007年出生的黃楊鈿甜作為年輕演員，是否應該有如此高的消費水平，旋即引起網絡熱議。隨後，黃楊鈿甜再次發文分享類似照片，並稱「耳環是媽媽的，真的超級好看。」

多個消息表示，黃楊鈿甜的父親為四川省雅安市的公務員。據《封面新聞》從雅安市核實，黃楊鈿甜的父親2015年-2017年在雅安經合外事局任職，隨後辭去公職經商至今。更有網民質疑其父曾涉嫌貪污，「如果家庭資產沒有1個億，誰會花百萬元買一對耳環？」

黃楊鈿甜的父親否認貪污。（網上圖片）

黃楊鈿甜的父親否認貪污。（網上圖片）

嘉行傳媒發聲明。（網上圖片）

嘉行傳媒發聲明。（網上圖片）

對此，黃楊鈿甜所屬公司嘉行傳媒周五（5月16日）發布聲明，呼籲停止造謠等侵權行為，「社會公眾的合理監督是維護社會公正和法治的重要力量，我司、黃楊鈿甜女士及其父母願意接受社會公眾的合理監督，但絕不姑息任何惡意造謠的侵權行為，懇請大家勿信謠、勿傳謠。」

黃楊鈿甜的父親也發文回應稱，「耳環非正品，可以接受正規機構鑒定。」此外，他稱在工作期間沒有違紀違法犯罪行為，更沒貪污災後重建款，歡迎大家監督。如發現任何問題可以舉報，他會積極配合調查，承擔一切後果。

雅安市市政府亦表示，該事件已由相關部門處理；雅安市經合外事局稱，已知曉該事件，但具體不方便透露。

黃楊鈿甜。（微博@黃楊鈿甜）

黃楊鈿甜曾出演《如懿傳》。（微博@黃楊鈿甜）

黃楊鈿甜。（微博@黃楊鈿甜）

不過，有部分網民指出，黃楊鈿甜佩戴的耳環在部分細節上與正品有所出入，不排除是高仿之作。亦有人分析認為，若耳環並非正品，那麼給黃楊鈿甜帶來的損失無非是以後很難接到奢侈品代言。

公開資料顯示，黃楊鈿甜2007年7月出生於深圳，自幼學習舞蹈。2017年在古裝傳奇劇《楚喬傳》飾演小楚喬，由此進入演藝圈。其後陸續出演了《如懿傳》、《外太空的莫扎特》、《五福臨門》等影視作品。

2025年4月，黃楊鈿甜獲得中央戲劇學院表演專業第二名和北京電影學院表演專業第六名。