「90後金像影后」新作技驚四座卻票房墊底　中國文藝女演員的困境

整體熱度本就不高的清明檔電影中，肖央、春夏主演的《陽光照耀青春裡》（以下簡稱《青春裡》）表現墊底。



截止到4月13日上午8點，《青春裡》累計票房540萬人民幣，當日排片佔比不足1%。然而，與慘淡的市場反響形成鮮明對比的是春夏在電影中的驚豔表現。

肖央、春夏主演的《陽光照耀青春裡》表現墊底。（《陽光照耀青春裡》劇照）

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豆瓣熱門評論中，不少觀眾都提到了「春春」這個角色和春夏的適配度——那些充滿詩意的、如夢囈般的台詞，如果換成其他女演員來說，恐怕難以呈現出如此自然靈動的感染力。值得注意的是，這是春夏自2024年起唯一一部和觀眾見面的作品。

作為金像獎首位90後影后，春夏並不算低產，個人風格強烈的她也深受文藝片導演的青睞。但或因題材類型，或因不可抗力，春夏的作品多有積壓，產量和曝光不成正比。包括這次的《青春裡》，同樣是一部「庫存片」，在煞科近四年後才得以和觀眾見面。

作為金像獎首位90後影后，春夏並不算低產。（資料圖片）

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拍的難上、上的不紅，這讓春夏這位「金像影后」的事業陷入原地踏步的窘境。

內娛可以為春夏提供解題思路的是李夢和文淇。三人同屬文藝氣質鮮明、非主流審美的「電影臉」演員。這種獨特的氣質使她們在詮釋與自身特質契合的角色時能大放異彩，卻也因此難以像其他主流女演員那樣擁有廣泛的戲路選擇。

文淇（微博@文淇）

同時，文淇對自己的演藝事業展現出了極強的主動性，在演員之外積極嘗試導演、製片人等身份，拓寬職業邊界——這也是演員實現「轉型」的另一種可能。

所以，春夏的困境並非無解。無論是像李夢一樣深耕優勢賽道，還是如文淇一般拓展多元身份，真正重要的是「不下牌桌」，直到市場環境可以容納「百花齊放」的那天。

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