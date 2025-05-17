一箭六星！朱雀二號改進型火箭發射成功

周六（5月17日）12時12分，朱雀二號改進型遙二運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空，將搭載的天儀29星、天儀34星、天儀35星、天儀42星、天儀45星、天儀46星合共6顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務獲得圓滿成功。



據《科技日報》報道，朱雀二號改進型是中國首款採用全過冷加注的雙低溫液體運載火箭，集成大推力液氧甲烷動力系統、鈮鎢合金大面積比噴管製造技術、單層共底貯箱及單層隧道輸送管一體化結構等核心創新，可實現500公里太陽同步軌道4噸級運載能力。

朱雀二號改進型火箭「一箭六星」發射成功。（科技日報）

相較首飛型號，遙二火箭進行了多項升級。今次任務中，火箭首次配備直徑4.2米、全長8.7米的復合材料整流罩，顯著增強了對多類型、大尺度載荷的兼容能力；一級搭載4台天鵲12A液氧甲烷發動機並聯，單台海平面推力720千牛，提供強勁推力及姿態控制能力；二級採用真空推力836千牛、具備60%節流工況與三次啟動能力的天鵲15A發動機，配合雲鵲輔助動力系統，支持推力調節、變軌控制、末速修正、姿態調整等多項精密操作，滿足高複雜度任務需求。此外，本發火箭還對箭體結構及發射流程進行了優化。

而今次發射的6顆衛星均由長沙天儀空間科技研究院有限公司研製，覆蓋了該公司20千克至300千克級衛星平台產品。其中，天儀42星搭載了該公司新一代合成孔徑雷達載荷，具備全天時、全天候對地觀測能力，可實現對地表毫米級形變監測；天儀29星、天儀35星為光學遙感衛星；天儀35星、天儀45星、天儀46星均為空間科學實驗衛星。