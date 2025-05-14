AI上太空｜中國發射全球首個太空計算衛星星座　開啟太空計算時代

《央視新聞》報道，5月14日12時12分，國星宇航在酒泉衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將太空計算星座021任務12顆衛星發射升空。衛星順利進入預定軌道，標誌着全球首個太空計算衛星星座成功發射。



長二丁火箭點火升空。（酒泉衛星發射中心/科技日報）

長二丁火箭點火升空。（酒泉衛星發射中心/科技日報）

報道指，首發星座發射任務取得圓滿成功，將開啟全球「太空計算時代」新篇章。太空計算星座021任務是國星宇航發起的「星算」計劃首次發射，也是之江實驗室「三體計算星座」的首次發射。

首發星座通過星間激光高速互聯、星座穩定組網和算力分布式調度，構建開放共享的太空計算系統，打造天基智能計算基礎設施。星座將完成太空計算系統建鏈、組網、成雲等天基計算基礎功能的在軌驗證和應用。

國星宇航「星算」計劃首發星座計算衛星Ⅱ型。（酒泉衛星發射中心/科技日報）

國星宇航「星算」計劃首發星座計算衛星Ⅰ型。（酒泉衛星發射中心/科技日報）

首發星座的建設將構建未來算力網絡，實現特定場景由「天數地算」向「天數天算」轉變，滿足日益增長的太空即時計算需求，助力中國在全球率先建成太空計算基礎設施，搶佔未來產業前沿賽道制高點，突破人工智能領域邊界從地面邁向太空。

長二丁火箭點火升空。（酒泉衛星發射中心/科技日報）

國星宇航「星算」計劃首發星座一軌12星抵達發射塔架。（科技日報）

首發星座12顆計算衛星採用國星宇航自研的智能網聯衛星平台，除配套了國星宇航自研的AI載荷外，還搭載了之江實驗室研製的星載智能計算機等太空計算軟硬件和天基模型，實現了「算力上天、在軌組網、模型上天」。每顆衛星均具有星載智算系統、星間通信系統，能夠實現整軌衛星互聯，具備太空在軌計算能力。

12星箭上排布圖。（科技日報）

12星箭上排布圖。（科技日報）

星座組網後將形成全球最強的太空計算能力。衛星同時搭載了80億參數的天基模型，將執行天文科學觀測等在軌任務。

本次發射的衛星還搭載了廣西大學和中國科學院國家天文台研製的宇宙X射線偏振探測器，將通過天基天文時域模型對伽馬射線暴等各類瞬變源進行在軌快速探測、證認、分類，並觸發雙星協同觀測，實現秒級判斷和99%的識別準確率，以「人工智能+」推動太空科學研究範式變革。