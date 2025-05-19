殲-10CE實戰打響名號　傳外國買家組團採購中國戰機導彈雷達

央視近日報道，中國自主研製的外銷型戰機殲-10CE首次於實戰中取得戰果，「在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失」，被視為北京官方首次證實殲-10戰機完成實戰「首秀」。報道雖未明指具體戰役，但被認為與5月7日巴基斯坦與印度之間的空戰有關。



央視5月17日報道，巴基斯坦方面聲稱，在該次空戰中，巴軍出動中國製殲10-C戰機，成功擊落多架印度從法國購買的飆風戰機，且自身無損。儘管印度否認此一說法，中方官媒仍罕見地在節目《軍情時間到》中高調提及此戰果，引發關注。

央視在報道中表示，殲10CE為中國航空工業自主研製的全天候、單發單座多用途戰鬥機，具備體系協同作戰能力，能在強電磁對抗環境下進行超視距多目標攻擊及多模式對地精確打擊，並擁有中低空優異機動格鬥性能、超音速飛行、短距起降、大作戰半徑、長航程及空中加油能力。該機配備先進的綜合化航空電子系統與武器系統，具備強大的外掛武器能力。

中國完全自主研發的第一款三代戰機 殲－10（資料圖片）

另據《直新聞》報道，巴基斯坦空軍此次對印作戰中，採用了印度空軍從未應對過的先進戰術——「A射B導」。該戰術指巴方戰機從逾百公里外向敵機方向發射導彈，導彈依靠慣性導航，由空中預警機或地面雷達平台透過數據鏈實時修正航向，在進入「不可逃逸區」後啟動主動雷達完成跟蹤、鎖定及擊殺。

報道指出，「A射B導」戰術的關鍵設備為雷達，介紹巴基斯坦目前混合裝備包括中國製YLC-8E在內的多款地面雷達，以及中國ZDK-03和瑞典「愛立眼」空中預警機。顯示這場空戰中，不僅中國製戰機「立功」，中國雷達技術亦發揮關鍵作用。

同時，報道回顧，中國雷達技術的發展歷程始於20世紀中期，在西方技術封鎖下艱難自主研發。1970年，中國建立代號「7010」的遠程預警相控陣雷達基地。1989年底，中國首部擁有自主知識產權的機載脈衝多普勒雷達誕生，成為「戰鷹之眼」。時至今日，中國雷達技術已躋身世界先進行列，不僅「彎道超車」，更能成功探測並追蹤中國周邊出現的外軍隱形戰機。

在此次5月7日空戰被披露後，外界普遍認為中國先進武器表現出色，具備實戰說服力，或將帶動一波出口熱潮。《直新聞》引述消息指，已有外國買家組團赴中，意圖「掃貨」，包括飛機、導彈及雷達等中國軍備產品均受青睞。