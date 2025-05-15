殲-10C「實戰出圈」將亮相巴黎航展　「陣風」恐陷尷尬

中國自主研發的殲-10C戰機預計將於6月登場法國第55屆巴黎航展，並可能以實機搭載PL-15E中程空對空導彈亮相。外界關注，這款曾於印巴空戰中創下「0：5」戰績的戰機，此番將與法國空軍代表性機型「陣風」同場較勁，勢必引發高度關注與話題。



騰訊網5月13日發表軍事評論文章，內文直指本屆巴黎航展上，「陣風」戰機可能面臨前所未有的尷尬局面，因為殲-10CE在先前印巴對抗中，首戰即斬獲5架戰機戰果，其中首波戰損便有3架為「陣風」，一經實戰便把全球銷冠「陣風」給打廢。若殲-10C於航展現場塗裝展示這一戰績，「陣風」展區人氣將岌岌可危。

殲-10C掛載了最新型空空導彈。（圖 / 央視新聞）

文章介紹，巴黎航展是全球最具代表性的航空展之一，中國自1987年起參展，當時展出包括殲-7M、殲教-7、強-5、運-12等主力機型，主要著眼於技術交流而非軍售。然而隨著中國航空工業飛速發展，如今已可系統性推出多型先進軍機參展。

圖為印度空軍的法國製陣風戰機2021年2月亮相於印度空軍基地（Reuters）

文章回顧，2023年第54屆巴黎航展上，中方展出陣容包括殲-20、FC-31隱形戰機、殲-10C、L-15A教練機、轟-6K轟炸機、攻擊-11無人機、ZDK-03與空警-500預警機等，展示中國成體系的航空作戰能力。

儘管過去參展多以模型形式為主，但此次殲-10C實機出展被視為突破，尤以其出口版本殲-10CE剛於印巴戰場上取得實戰成果，加上PL-15E導彈搭配，極具展示價值。

PL-15遠距空空導彈搭載於戰機上。（視覺中國）

文章指出，殲-10CE自推出以來，外銷表現平平，目前僅巴基斯坦訂購20架。但這次「實戰出圈」後，或將吸引潛在買家進一步下單。據稱包括伊拉克、伊朗、埃及、阿聯酋及孟加拉等國都對殲-10CE有意，甚至有國家早已實地觀摩過實機。

其中，埃及被視為潛在大買家之一。此前中國派遣殲-10、運油-20與空警-500組成編隊前往埃及，並進行聯合演訓。報道指出，埃及飛行員亦親自體驗殲-10，雙方對交流成果頗為滿意。對於埃及來說，殲-10CE作為替換現有F-16機群的選項之一，配合中方作戰體系與實戰經驗，具有高度吸引力。

分析認為，中國此次趁熱打鐵出動實機參展，不僅為殲-10C增添國際能見度，更有助推進實質性軍售訂單落地，並於國際軍貿舞台上搶佔更大市場份額。