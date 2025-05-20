廣州某科技公司遭境外黑客攻擊 官方：有明顯網絡戰痕跡
撰文：林芷瑩
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廣州某科技公司自助設備的後台系統遭網絡攻擊，警方調查後，初步判定該事件為境外黑客組織發起的網絡攻擊活動。
5月20日，廣州市公安局天河區分局通報稱，廣州某科技公司自助設備的後台系統遭網絡攻擊，被上傳多份惡意代碼。公安機關接報後調查，提取相關樣本，依法固定電子證據。經對網絡攻擊手法和相關惡意代碼樣本開展技術分析，現已初步判定該事件為境外黑客組織發起的網絡攻擊活動。
《央視新聞》報道，警方介紹，攻擊者利用技術手段繞過該公司的網絡防護裝置，非法進入自助設備的後台系統，通過橫向移動滲透控制多台網絡設備，向設備中的後台系統非法上傳多份攻擊程序，使其官方網站和部分業務系統受到影響，導致網絡服務中斷數小時，令公司造成重大損失，部分用戶隱私信息疑遭泄露。
事發後，該公司立即啟動應急預案，第一時間嘗試恢復系統，並向當地公安機關報案。公安機關高度重視，提取相關攻擊程序樣本，全面固定相關涉案證據，並組織專業技術團隊開展技術溯源。
警方透露，此次網絡攻擊是境外黑客組織的一次有組織、有預謀的大規模網絡攻擊行動，帶有明顯的網絡戰痕跡，並非普通個人黑客所能完成。
初步追蹤溯源發現，該黑客組織長期使用開源工具對國家重要部門、敏感行業和科技公司開展網絡資產掃描探測，廣泛搜尋攻擊目標，通過技術手段挖掘目標單位網絡防護薄弱環節和攻擊點位，伺機入侵控制目標系統，竊取、破壞重要數據，干擾相關機構正常運營。
技術團隊分析認為，攻擊者的作案手法及相關技術水平較低，攻擊過程中暴露出大量網絡線索，公安機關正在對相關線索開展技術分析和偵查調查。警方表示，該網絡攻擊事件不僅侵犯企業的合法權益，也嚴重威脅到國家網絡空間秩序和公眾利益，公安機關將依法嚴厲打擊此類違法犯罪活動。
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