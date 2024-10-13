廣東省教育廳深夜群發｢鹹片｣短信？　官方急回應

內媒《瀟湘晨報》報道，10月12日，有不同地區的網民發帖稱，在凌晨收到來自「廣東省教育廳」的訊息，內文附有一條「色情影片」網站的鏈接。廣東省教育廳發佈聲明稱遭不法分子入侵短訊平台，已經報警處理。



網民收到的短信。（瀟湘晨報）

來自各地的網民表示收到了短信。（瀟湘晨報）

10月12日，不少網民反映在凌晨收到「廣東省教育廳」發出的一條訊息，寫有「深夜必備成人電影戳鏈接」等。還有網友在社交平台稱：「收到短訊後長按鏈接發現真的是色情網站，手機會不會被盜號？」

不少網民對官方平台被入侵提出質疑：「必須要給一個交代，連這麼權威的，這麼縝密的政府網站都拿下了，是網站負責人的問題，還是其他人的問題，要查清楚」「用的哪個平台啊？安全性這麼低」「山東都收到這短訊了」「完了，官方短訊的網址都不能亂點了」。

網民收到的短信。（瀟湘晨報）

廣東省教育廳聲明。（網絡截圖）

同日（12日），廣東省教育廳發佈一則聲明稱，有不法分子入侵該廳短信平台，以「廣東省教育廳 」名義向師生和家長發送包含非法链接的短信。

廣東省教育廳已第一時間向公安機關報案，並配合開展調查。請廣大師生和家長提高警惕，切勿點擊短訊中的非法連結，避免個人信息洩露或遭受財產損失。