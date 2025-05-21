星二代李凱馨稱「中國人大部分是傻X」？前助理認惡意剪輯捏造

新加坡籍星二代華裔女演員李凱馨日前被助理爆出「辱華」，錄音檔隨之流出，其中更嘲諷「中國人大部分都是傻X」，引發輿論廣泛關注，官媒亦發表評論稱「對吃中國飯砸中國鍋的行為，絕不容忍」。不過李凱馨及其工作室相繼否認，表示「這絕不是我說的話」。周三（21日），李凱馨的前助理發布澄清聲明，表示有關錄音是自己惡意剪輯、合成、捏造。



李凱馨前助理@魚了個鯨_發布澄清聲明，表示李凱馨「辱罵國人」錄音是自己惡意剪輯、合成、捏造，現特做出澄清並對李凱馨鄭重致歉，「本人已深刻認識錯誤，在此鄭重承諾永不再犯」。

隨後李凱馨工作室轉發，指經警方調查確認，所謂「李凱馨錄音事件」為前工作人員（助理）因個人糾紛惡意造謠，該行為及由此引發的相關言論嚴重侵害李凱馨女士合法權益，造成惡劣社會影響。

李凱馨前助理@魚了個鯨_發布澄清聲明。（微博）

據李凱馨工作室公布的報案過程顯示，工作室於5月12日23時針對網絡謠言案件前往公安機關報案，李凱馨本人同時配合警方調查至13日淩晨5時。涉案人員於13日淩晨被警方傳喚至公安機關接受審訊至下午15時。經警方告知，涉案人員承認網傳音頻是經過人為剪輯、合成而成。13日16時，李凱馨團隊收到公安機關通知，取回受案回執單。15日11時，李凱馨團隊在新加坡大使館與工作人員見面溝通案件相關事宜。

李凱馨工作室公布的報案過程。（微博）

受案回執單。（微博）

李凱馨工作室表示，將持續通過法律途徑堅決維護李凱馨女士合法權益，請網友們不要信謠傳謠，立即停止傳播不實信息的行為，「網絡非法外之地，希望大家能共同守護清朗網絡空間」。

李凱馨在台灣台北市出生，爸爸是新加坡男星俞宏榮，媽媽是新加坡主持人權怡鳳，屬新加坡國籍，從小在新加坡、中國大陸就學成長，並在大陸展開演藝活動。

李凱馨在中國大陸展開演藝活動。（微博）

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在涉事「辱華」錄音檔中，內容提及「紅了就紅唄，有錢賺不就好了，我也不是為了紅，而是為了錢，有戲拍有錢賺不就好了，還能怎麼樣呢，完了還被說」、「就因為中國人大部分都是傻逼……」等。

李凱馨被挖辱華錄音檔，內容稱「中國人大部份都是傻X」。（微博）

原本李凱馨演出成毅主演新劇《赴山海》，但「辱華」事件後，新劇宣傳被劇組除名。劇組緊急刪除宣傳物料中的名字、主流媒體官博刪除其參演劇作海報。面對李凱馨的爭議，更傳出劇組考慮使用AI換臉技術以解決問題。

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《北京日報》也一度評論稱，藝人若失去對觀眾與文化的尊重，終將自食惡果。作為聚光燈下的藝人，倘若一面在中國市場賺取高額片酬，一面背地裡詆毀中國觀眾，這種「端起碗吃飯，放下碗罵娘」的行徑，不僅刺痛公眾情感，也會造成極為惡劣的影響，「中國市場始終向認同中國文化、尊重中國觀眾的創作者敞開，但對吃中國飯砸中國鍋的行為，絕不容忍！」