內地網紅拍90支影片侮辱華為　法院判賠20萬並全網公開道歉

內地網紅博主余明亮（網名：余涼涼的日常）因製作超過90則涉及侮辱、影射華為經營及產品的影片和直播，被華為公司訴至法院。東莞市第一人民法院最終判決余明亮侵犯華為名譽權，需賠償經濟損失20萬元（人民幣，下同），並在各大平台公開道歉。



法院於26日在《南方日報》刊登公告，披露案件細節。判決顯示，余明亮多次以「有為」「某為」等方式製作影片和直播，內容涉及對華為公司經營及產品的侮辱性言論。一審判決生效後，余明亮未按照判決要求刪除侵權內容及賠禮道歉，華為隨後向法院申請強制執行。

二審法院駁回余明亮上訴，維持原判，要求其刪除相關影片，向華為道歉並賠償經濟損失。法院公告稱，若余明亮未履行道歉義務，將執行判決要求，在法院指定媒體刊登道歉聲明。

余明亮隨後於其微博「余涼涼的日常」發文回應，承認拒絕和解，並表示已支付20萬元賠償金。他透露，若選擇和解僅需賠付5萬元，但拒絕妥協導致案件從去年9月拖延至今年12月才完全結案。對於判決中提到的道歉聲明，他強調登報是法院允許的行為。

有分析指，此案彰顯內地企業對品牌聲譽的高度重視，也凸顯對網絡輿論與言論自由的法律規範。隨著中國法院加強對網絡名譽權的保護，類似案件或將成為未來網絡輿論治理的典型案例。