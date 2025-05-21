國家煙草專賣局原局長凌成興判監16年　為煙草反腐落馬最高級官員

央視報道，吉林省長春市中級法院21日（周三）一審公開宣判工業和信息化部原黨組成員，國家煙草專賣局原黨組書記、局長，中國煙草總公司原總經理凌成興受賄、國有公司人員濫用職權案。



法院對凌成興以受賄罪判處有期徒刑十三年，並處罰金人民幣四百萬元，以國有公司人員濫用職權罪判處有期徒刑五年，決定執行有期徒刑十六年，並處罰金人民幣四百萬元；對追繳在案的凌成興受賄犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



國家煙草專賣局原局長凌成興調研煙草工作。（旬陽市人民政府）

經審理查明：2006年至2023年，凌成興利用擔任江西省委常委、副省長，國家煙草專賣局黨組書記、局長，中國煙草總公司總經理等職務上的便利，為相關單位和個人在項目承攬、企業經營等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣4311萬餘元。

2015年以來，凌成興擔任國家煙草專賣局黨組書記、局長，中國煙草總公司總經理期間，在促成、審議投資並收購股權過程中，徇私舞弊、濫用職權，造成國有資產損失人民幣2.08億餘元。

凌成興是2021年底以來的煙草反腐風暴中落馬的最高級別官員，也是國家煙草專賣局成立至今首名被查的「一把手」。