受賄2.61億　陝西政協原主席韓勇判死緩　曾督辦｢黑老大｣孫小果案

央視報道，廣西壯族自治區南寧市中級法院19日（周一）一審公開宣判陝西省政協原黨組書記、主席韓勇受賄案，對韓勇以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對其受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分，繼續追繳。



陝西省政協原黨組書記、主席韓勇。（紅星新聞）

經審理查明：1993年至2023年，韓勇利用擔任吉林省松原市檢察院黨組書記、檢察長，吉林省檢察院黨組成員、副檢察長，吉林省紀委副書記，新疆維吾爾自治區黨委常委、組織部部長、副書記，陝西省政協黨組書記、主席等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、幹部任用等事項上謀取利益，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣2.61億餘元。

值得關注的是，2019年4月，韓勇作為中央掃黑除惡第20督導組組長帶隊進駐雲南，督導辦理惡名昭彰的黑老大「孫小果」案。

據新華社報道，督導組進駐期間，昆明市打掉了孫小果等一批涉黑涉惡犯罪團夥。孫小果案經媒體報導後，引發社會高度關注。

黑老大孫小果因背後的保護傘，強姦多名未成年少女卻一度逃過死刑