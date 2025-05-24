最新「35歲以下科技創新35人」中國區名單發布　DeepSeek成員入選

周五（23日）晚，《麻省理工科技評論》在上海發布了「35歲以下科技創新35人」（TR35）中國區名單。本次入選者中，有人通過開源生態促進技術普惠，有人以合成數據突破具身智能的瓶頸，還有人將光合系統跨物種移植以逆轉退行性疾病。此外，還有研究者利用拓撲超材料改寫聲波操控法則。這些研究涵蓋了從實驗室的原子級成像到生產線的分鐘級裝配，以及從微觀蛋白質降解到宏觀量子優越性的驗證。



據《澎湃新聞》報道，此次發布的名單中，AI人才佔據了極大比例，顯示出青年力量的持續崛起，其中最年輕的入選者僅27歲。此外，來自上海「模速空間」入駐企業的代表人物也在名單中。

自2017年DeepTech與《麻省理工科技評論》合作將TR35評選引入中國以來，該評選已經舉辦了8屆，越來越多的中國青年人才在AI領域的表現尤為突出。英偉達創始人兼CEO黃仁勳曾指出：「全球50%的AI研究人員來自中國。」而在2024年OpenAI發布的GPT-4o中，17位關鍵團隊成員中有6位華人，佔比約35.29%。

此次TR35評選中，DeepSeek的研究員邵智宏作為第一完成人領導了DeepSeekMath項目，顯著提升了模型的數學和邏輯推理能力。谷歌DeepMind研究科學家許倬也名列其中，他提出的合成空間推理數據訓練方法，為視覺-語言模型的發展做出了貢獻。

「35歲以下科技創新35人」中國區名單。（澎湃新聞）

在上海，兩家模速空間入駐企業的代表人物也入選。上海交通大學副教授戴國浩開創了融合推理與行動的智能體範式，而階躍星辰首席科學家張祥雨則提出了業界早期的多模態大模型架構。

此次入選的35人中，30歲以下的有5人，包括28歲的邵智宏和最年輕的OpenAI研究員姚順雨，年僅27歲。他在語言智能體的研究中做出了基礎性貢獻，提出的ReAct方法為語言智能體的創建奠定了基礎。

同樣在AI領域，29歲的清華大學助理研究員韓旭專注於自然語言處理，並推動大模型技術的普及。他還提出了「能力密度定律」，並構建了高效的端側大模型MiniCPM系列。

鐘翰森，29歲，擔任上海奇算光啟信息技術有限公司創始人，基於AI技術實現了全球最大規模的量子比特中性原子陣列，並設計出AI驅動的量子糾錯解碼器。

此外，香港中文大學助理教授李煜在RNA建模和設計領域提出了基於AI的通用RNA基礎模型，顯著加速了RNA設計的迭代並降低了實驗成本。