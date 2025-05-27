中國半導體龍頭併購成局　內媒嗨喊：晶片航母來了

中國半導體產業出現重大整併動作，A股上市公司的併購整合潮在今年拉開序幕。滬市科創板上市公司「海光信息」與主板上市公司「中科曙光」雙雙於5月25日晚間宣布，將啟動重大資產重組計劃，海光信息擬以換股吸收合併中科曙光，並募集配套資金。兩家公司自5月26日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。



據台媒《ETtoday新聞雲》與內媒《券商研報》報道，此次合併案被內地媒體形容為「中國的晶片航母來了」，兩家公司合併後總市值將突破人民幣4000億元，標誌中國算力產業正邁向全產業鏈整合。

報道介紹，海光信息是中國高端處理器設計領域的領頭羊，專注於x86架構的CPU與GPGPU架構的DCU協作處理器，在電信、金融等數據中心應用廣泛。公司2024年淨利突破人民幣19億元。中科曙光則是中國科學院計算技術研究所系統旗下企業，主力產品涵蓋高端伺服器、儲存、安全與雲計算平台，並在2024年推出工業數智平台「曙睿SugonRI2.0」。

《券商研報》報道指出，雙方股權結構亦存在交集。海光信息的大股東為曙光信息產業股份有限公司，持股27.96%；而中科曙光的大股東為北京中科算源資產管理有限公司，該公司亦為曙光信息的控股股東，並由中科院計算所全資持有。

一位中國半導體行業人士分析表示，海光此次併購可望實現從晶片設計到伺服器整合的上下游閉環，「一方面掌握製造流程的自主生產能力，另一方面透過中科曙光拓展服務器下游市場銷售管道」。

在政策與資本雙重驅動下，中國算力產業正快速擴張。根據工信部數據，截至2024年底，全國算力總規模已達280 EFLOPS，其中智能算力達90 EFLOPS，預計2025年將突破300 EFLOPS，智能算力佔比提升至35%。

2023年，中國六部門發布《算力基礎設施高品質發展行動計劃》，鼓勵東西部算力平衡發展，並推進算力應用在工業、金融、醫療、交通、能源等多個領域的深度滲透與複製擴張。

《券商研報》報道特別提及，「國家大基金三期」於2024年5月24日正式成立，註冊資本高達人民幣3440億元，並已設立華芯鼎新、國投集新等專項投資機構，重點投資於人工智能與算力晶片。2025年初，註冊資本高達600.6億元的「國家人工智能產業投資基金」亦於上海成立，標誌國家戰略資金已對AI與算力晶片進行深度布局。

報道指出，2023年9月起，全球半導體行業進入新一輪景氣擴張周期，2024年行業增速一度突破28%。在此背景下，中國自研晶片與算力技術被視為破局美國技術封鎖的關鍵。

目前，中證算力指數成分股已涵蓋中國移動、中國電信、海光信息、中科曙光、寒武紀、龍芯中科等重點企業，代表中國在算力全鏈條的全面布局。