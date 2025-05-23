北京抨擊美國AI封鎖「單邊霸凌」　專家：美國晶片政策成自娛自樂

針對美國近期發布限制中國取得先進人工智能晶片的新指導方針，《環球時報》5月22日報道指出，中國官方與專家學者連番發聲，批評美國此舉是單邊霸凌與保護主義行為，並警告其將對全球科技與經濟合作造成長遠傷害。



《環球時報》引述中國對外經濟貿易大學國家安全與治理研究院研究員梁懷新表示，美國對昇騰乃至對中國AI的打壓，可以說是美國對中國進行晶片「卡脖子」這個荒誕連續劇續集。梁懷新認為，美國原本的目標是透過禁止所謂「中國獲得美國的先進晶片」來打壓中國AI產業，但結果是美國不但沒有實現其目標，反而讓中國的晶片自研取得迅猛發展。

梁懷新指出，美方在此背景下頒布新指導方針，意在遏制中國搶佔晶片市場，以避免美國晶片「自娛自樂」。他強調，商務部近期連續表態，一方面是抨擊美國荒誕的晶片政策，另一方面則是希望在中美將繼續就經貿問題協商背景下，促使美方與中國相向而行，推動對兩國與世界均有益的協議。

中國政法大學教授霍政欣則指出，中國的反制措施是針對美國對中國實體與個人實施歧視性措施的「合法反制手段」。「這是基於中國法律和國際法認可的管轄權依據管轄，和美國違反國際法毫無節制地濫用『長臂管轄』有本質區別。」

《環球時報》報道亦引述中國通信與互聯網行業分析師馬繼華說法表示，美國AI政策多變且不透明，導致全球許多國家不再依賴美方基礎設施，加快自主AI體系建設。「這種『去美國化』的趨勢不利於AI技術的全球化協同發展，反而會導致各自為政、效率下降，美國自身也將因此失去全球發展機會。」

黃仁勳說：「假如美國不解除禁令，中國企業將會買更多的華為AI晶片。」(Reuters)

此外，復旦大學美國研究中心副主任宋國友則強調，美方對華高科技打壓已成長期戰略，目的在於鞏固其科技領先與國際主導地位。宋國友認為，中國科技發展內生動力強，後勁足，被美方「卡脖子」領域將越來越少。他呼籲美方正視中美科技經貿關係是合作與競爭並存的現實，不能只從競爭和對抗角度處理對華經濟科技關係，否則對其長期自身利益反而造成更大衝擊。