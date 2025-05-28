世界海拔最高特高壓直流工程全線貫通　年輸送電量可達400億kWh

周二（5月27日），世界海拔最高的特高壓直流輸電工程——金沙江上游至湖北正負800千伏特高壓直流輸電工程全部放線施工，實現全線貫通。



世界海拔最高的特高壓直流輸電工程——金沙江上游至湖北正負800千伏特高壓直流輸電工程全部放線施工，實現全線貫通。（央視）

金沙江上游至湖北特高壓工程是「西電東送」大動脈之一。（央視）

線路橫跨西藏、四川、重慶、湖北4省份，全長1901公里。。（央視）

工程四川段全長976.4公里，最高塔位海拔接近4800米。（央視）

當日下午2時左右，四川省甘孜藏族自治州雅江縣境內，70米高的輸電鐵塔上，2根輸電導線在紅色走板的牽引下，向着所在塔位勻速前進，這也是整個金沙江上遊至湖北特高壓工程全線展放的最後2根輸電導線。隨着導線順利通過鐵塔下方的滑車，輸電導線展放工作全部完成，標誌着工程實現全線貫通。

金沙江上游至湖北特高壓工程是「西電東送」大動脈之一，工程送端匯集金沙江上游的水電和新能源，新建四川甘孜幫果和西藏昌都卡麥兩個換流站，受端通過新建湖北大冶換流站接入華中特高壓交流骨幹網架，線路橫跨西藏、四川、重慶、湖北4省份，全長1901公里。

建成後，將成為中國首條大容量水光互補的純清潔能源跨區外送直流通道，年輸送電量可達400億千瓦時。

工程四川段全長976.4公里，沿線穿越青藏高原及甘孜山區，其中建設難度最大的是川西段，途經林區覆蓋率超70%、最大坡度超40度的陡峭山地，最高塔位海拔接近4800米，是目前世界上海拔最高的特高壓鐵塔。

工程川西段業主項目相關負責人介紹，「由於沿線地形複雜，在架線施工中，我們採用索道運輸物資，有效提升山地施工的運輸效率。」在四川段線路建設過程中，累計架設施工索道300多條。