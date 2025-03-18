平均海拔3500米「天路」　西寧至成都鐵路四川段首座隧道貫通

西寧至成都鐵路四川段首座隧道——班佑1號隧道，周一（3月17日）順利貫通，目前全線隧道施工進入攻堅階段。



班佑1號隧道。（新華社）

班佑1號隧道。（新華社）

班佑1號隧道平均海拔3500米。（新華社）

班佑1號隧道平均海拔3500米。（新華社）

據新華社報道，班佑1號隧道位於四川省阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣境內，進口海拔3700米，平均海拔3500米，為單洞雙線隧道，設計時速250公里，隧道全長582.23米。

施工人員介紹，班佑1號隧道統砂岩、板岩多，硬岩層和軟岩層間雜，加之岩層褶皺極不規律，橫向豎向交叉，容易坍塌、變形、掉塊，施工難度大，安全風險高。

此外，隧道還穿越了若爾蓋高原和喀哈爾喬濕地自然保護區，環保要求高，加上地處高寒高海拔地區，最低溫度零下23℃，全年平均溫度5℃，施工難度大。西寧至成都鐵路四川段橋隧比61.7%，其中隧道共有14座。

班佑1號隧道順利貫通。（新華社）

班佑1號隧道順利貫通。（新華社）

西寧至成都鐵路線路圖。（網上圖片）

西寧至成都鐵路是「八縱八橫」高鐵網蘭州、西寧至廣州的蘭（西）廣通道的組成部分。西寧至成都鐵路四川段由川青鐵路黃勝關站引出，途經紅原、班佑、若爾蓋、阿西、花湖和郎木寺等站進入甘肅省境內，共約170公里，全線絕大多數路段在海拔3500米左右，是建在高原上的又一條「天路」。

西寧至成都鐵路於2022年正式開工建設，青海段、四川段同步推進，整體建設工期7.5年。全線建成後，成都到西寧4.5小時左右可達，較目前節省一半時間。川西高原沿線的紅原、若爾蓋、花湖等地也將接入全國高鐵網。