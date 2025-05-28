天問二號發射在即｜任務周期約10年　將探測小行星與主帶彗星

《央視新聞》報道，行星探測工程天問二號任務計劃5月29日實施發射。天問二號是中國首個面向小行星探測的航天器，將對小行星2016HO3進行伴飛、取樣並返回地球，以及對主帶彗星311P開展伴飛探測。



行星探測工程天問二號任務計劃5月29日實施發射。（新華社）

行星探測工程天問二號任務計劃5月29日實施發射。（國家航天局）

天問二號任務計劃通過一次發射完成多項探測任務，包括對小行星2016HO3進行伴飛、取樣並返回地球，以及對主帶彗星311P開展伴飛探測。天問二號總的任務周期大約是10年，其中用兩年半左右的時間完成對小行星2016HO3的伴飛、取樣並返回地球。此後則會繼續它的第二項任務：對主帶彗星311P的伴飛探測。

天問二號任務。（中國航天科技集團科學技術委員會官方科普微博）

行星探測工程天問二號任務計劃5月29日實施發射。（央視新聞）

2016HO3小行星保留太陽系誕生之初的原始信息

據介紹，2016HO3小行星位於距離地球數百萬到數千萬公里的深空中，它是人類發現的第一顆地球准衛星，但它並不是地球的天然衛星，也不屬於典型的近地小行星，而是一顆軌道參數與地球幾乎相同的繞太陽公轉的小行星，因此它幾乎與地球同步繞太陽公轉，一直在地球附近「遊蕩」。據介紹，這類小行星保留着太陽系誕生之初的原始信息。

北京航空航天大學宇航學院副教授張曉天介紹，該小行星是研究太陽系的形成和演化歷史的一個活化石，具有非常高的科學價值。

打破固有認知的主帶彗星311P

2013年，美國在火星與木星軌道之間的主小行星帶內發現了一顆身後拖着多條塵埃尾、外觀和彗星十分相似的小天體，後經進一步細緻觀測，證實它不僅擁有小行星的穩定軌道，還會偶爾釋放塵埃，因此被稱為「主帶彗星」，並命名為「311P」，成為人類確認的第七顆主帶彗星。主帶是絕大多數小行星運行的主要區域，位於火星與木星軌道之間，匯聚了太陽系內超過90%的小行星。

打破固有認知的主帶彗星311P。（央視新聞）

打破固有認知的主帶彗星311P。（央視新聞）

傳統理論認為，彗星一般來自太陽系邊緣，包含着大量的冰物質。當它們靠近太陽時，內部冰物質受熱蒸發，會形成壯麗的彗尾。但311P卻定居在小行星帶，這裏過於靠近太陽，陽光輻射強，被普遍認為難以保留水冰等揮發性物質。主帶彗星打破了天文學家的固有認知。

張曉天教授介紹，311P是運行在火星和木星軌道之間的小行星帶中的一個小天體，它既有彗星的物質構成的特徵，又有小行星的軌道特徵，所以對它進行探測，有助於了解小天體的物質組成結構，還有它的演化機制等等。

導航難、取樣難、返回難和轉移難

張曉天教授分析，天問二號所要面臨的困難，大概包括幾個方面，分別是導航難、取樣難、返回難和轉移難。

首先是導航難，小行星2016HO3大約就一個足球場那麼大，而天問二號要在茫茫宇宙中各大星球之間精準地飛向一個足球場，可以想像它的難度。

行星探測工程天問二號任務計劃5月29日實施發射。（央視新聞）

第二個方面是取樣難，在小行星上着陸的和在月球或者火星上着陸非常不同。月球重力是地球的1/6，火星大概是1/3,而這次的小行星只是地球重力的百萬分之一，幾乎是可以忽略的。因此沒有辦法靠行星的萬有引力把探測器吸過去，完全要靠天問二號精準的軌道姿態控制貼上去。

張曉天表示：「這更像是什麼呢？在高速公路上有個大貨車，我們要開一個小汽車貼上去，然後用爪子扒住它，伸手去車廂裏邊拿走一個貨物，然後再脫離，此時如果你再考慮到這兩輛車實際的速度是30公里每秒，就可以想像這個難度了。」

天問二號面臨導航難、取樣難、返回難和轉移難的問題。（央視新聞）

第三個方面是返回難。天問二號取樣完成之後，還要飛回地球，分離釋放返回艙。張教授介紹：「這個時候它的速度比嫦娥從月球返回的時候還要高出大概30%。天問二號是我國首個要以超過第二宇宙速度再入返回地球，並且實現軟着陸的航天器。如何克服返回過程中的嚴酷力熱衝擊，保證樣品安全返回，這也是具有極大挑戰的。」

天問二號探測器順利轉入發射區。（新華社）

最後是轉移難。天問二號在釋放返回艙之後，主探測器要利用地球的引力彈弓效應再次飛向深空。在之後的七年中，經過一系列的複雜的軌道轉移機動，最後到達目標主代彗星311P。在這麼長的時間裏邊，天問二號的結構部件、電源系統等等，都要在未知的深空環境下可靠地工作，這也是一個巨大的考驗。

天問二號將開啟中國行星探測工程新階段

2020年，中國曾成功發射了天問一號火星探測器。專家表示，此次即將發射的天問二號將開啟我國行星探測工程的新階段。

天問二號探測器順利轉入發射區。（新華社）

張曉天表示：「天問二號是我國行星探測工程的一個重要組成部分，我們在2020年的時候發射了天問一號火星探測器，並且在2021年5月份成功實現了在火星表面的軟着陸。祝融號火星車也成功實現了對火星表面的巡視探測。天問二號可以看作是行星探測工程的第二個重要階段，它的目標是實現小行星探測。在未來還會有天問三號、天問四號。天問三號將實現對火星表面的採樣返回，因此我們可以說天問二號也可以看作是為天問三號提供了很重要的前期技術儲備和技術驗證，之後的天問四號還會瞄準更遠的木星和天王星的探測，所以說未來還有很多值得我們期待的行星探測的重大任務上演。」