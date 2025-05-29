東莞架空路4車道突變3車道　車輛衝出路面高處墮下疑5人傷亡

綜合內媒報道，5月19日，有男子駕車經過廣東東莞環莞快速路虎門段，因4車道變稱3車道，車輛從高架衝出路面後從高處墮下，造成人員傷亡。當地回應指，東莞環莞快速路虎門段發生特大交通事故，具體傷亡人數不清楚。



涉事高架橋。（極目新聞）

近日有網民稱其侄子駕車經過廣東東莞環莞快速路虎門段，由於四車道變三車道，車輛從高架衝出路面後高處墮下，車內人員出現傷亡。有航拍照片顯示，最右側車道地面印有引導箭頭。

據《極目新聞》報道，廣東省應急管理廳職員表示，他們接到相關報告，事故中有人員死亡。東莞市交通運輸局虎門分局職員確認，東莞環莞快速路虎門段發生特大交通事故，具體傷亡人數不清楚，當地已成立專班調查和善後。

事發地點。（影片截圖）

根據《公安部關於修訂道路交通事故等級劃分標準的通知》，特大交通事故是指一次造成死亡3人以上，或者重傷11人以上，或者死亡1人同時重傷8人以上，或者死亡2人同時重傷5人以上，或者財產損失6萬元（人民幣）以上的事故。

死者親屬質疑事故現場為何無明顯標識，又指目前正在協商賠償。