四川省石九線多人自駕遊翻車釀1死　官方：事發路段尚未完全修好

5月20日，四川省石九線發生一起翻車事故，造成6名遊客被困。事故發生時，多名自駕遊客在雅安市石棉縣至甘孜州九龍縣的路段行駛時不慎翻車。經過一名自駕女子的救援，4名被困者被成功解救，另外2名傷者則由他人協助下山，不幸的是，其中一名傷者因傷勢過重而去世。



5月23日，甘孜州九龍縣應急管理局確認了這一悲劇事件。工作人員表示，事故發生的路段尚未完全修好，近期的雨雪天氣導致落石頻繁，增加了行車的危險性。

為了保障遊客安全，當地政府已決定封閉石九線，禁止自駕遊客進入該區域。根據當地官網資料，石九線全長超過200公里，地形複雜，涵蓋多種自然地貌，並且在行駛過程中全程無手機信號，存在高風險。

石九線全長超過200公里，地形複雜。（封面新聞）

報道指，事故發生時，自駕女子「小小」利用無人機探路時發現了事故現場。當時，該地區海拔達4800米，並且下著雪，通訊信號中斷，使得救援工作面臨挑戰。經過近5小時的努力，她將4名被困遊客安全送往九龍縣城。

事故發生後，九龍縣的雪窪龍鎮和洪壩鄉聯合發布了公告，禁止通行石九線。公告指出，因近期天氣影響，部分路段存在山體滑坡及雪崩風險，從即日起實施全路段封閉管理，後續的解除時間將根據氣候及地質安全評估結果另行通知。

公告還強調，任何組織及個人不得擅自進入封閉區域，違者將承擔全部責任，並可能面臨刑事處罰。