韓國大選｜反華情緒高漲　中使館提醒在韓公民與政治保持距離

韓國前總統尹錫悅遭彈劾期間，社會反華情緒漸趨高漲。當地將於6月3日舉行總統大選，隨著選情升溫，反華情緒再起。5月30日，中國駐韓國大使館發布安全提醒，呼籲在韓中國公民密切關注當地形勢和治安狀況，與選舉和政治集會保持距離，不要發表政治言論。



中國駐韓大使館發布「關於韓國大選及端午節假期安全提醒」，呼籲在韓中國公民要密切關注當地形勢和治安狀況，增強自我保護意識；了解和遵守韓國法律法規，與投票選舉和政治集會保持距離，不參與、不逗留、不觀望，不公開發表或轉發政治言論。

使館還呼籲公民遠離軍事設施、機場等敏感場所，在使用無人機和相機手機拍攝前，務必了解並遵守韓國有關法律規定，切勿違法違規；切實加強安全防範，遇到意外情況保持冷靜，及時報警並注意收集、保存證據，儘量避免發生言語或肢體衝突，確保自身安全，必要時透過法律手段應對。

去年12月，尹錫悅試圖宣布戒嚴令但以失敗告終，之後韓國社會屢有反華言論甚至示威，因有輿論認為中國試圖干預韓國內政。另外，近期，京畿道地區接連有中國人因擅自拍攝戰機被抓獲，還發生中國人持凶器行兇案件，使得在韓中國人犯罪問題再次引發當地高度關注。一名50多歲、在首爾經營中餐館的老闆擔憂地說，自己在韓國生活了很久，但像近期這種形式的抗議前所未有，因此現在每次上班，他都倍感焦慮。