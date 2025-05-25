韓國大選前氛圍緊張　Starbucks禁顧客以總統候選人名字點餐

韓國政府決定在6月3日舉行總統選舉，以填補遭罷免的前總統尹錫悅留下的空缺。韓國Starbucks（Starbucks）受選前緊張氣氛影響，已在全國範圍內，禁止顧客在旗下的手機應用程式下單時，用含有六位總統候選人在內的名字作為取餐暱稱，旨在維持政治中立。大選後有關限制將取消。



據英國廣播公司（BBC）報道，過去數月間，韓國不少顧客會在通過Starbucks手機應用程式下單時，將用於取餐的暱稱設置成「逮捕尹錫悅」或「李在明是間諜」等政治性標語，而店員出餐時，不得不將其一併念出。

2022年2月16日，美國紐約，圖為Starbucks的杯子被擺放在櫃檯上。（Reuters）

今次是Starbucks首次禁止所有總統候選人的名字出現在店內，包括李在明在內，另外五位候選人——金文洙、李俊錫、權永國、黃教安與宋鎮鎬——同樣被禁止作為取餐暱稱使用。不過有反對人士認為Starbucks過於敏感，並指會為同名或同音的顧客在下單時造成困擾。

政治緊張氣氛傳至演藝圈

不僅是在Starbucks，韓國最大的搜索引擎Naver照例在本次選舉期間暫停候選人的自動補充關鍵字與相關搜尋建議功能，旨在「於大選期間提供更準確與公平訊息」。

2025年5月12日，韓國首爾，圖為支持者參加韓國共同民主黨候選人舉辦的競選集會。（Reuters）

在韓國，藍色被認為象征着共同民主黨，而紅色象征着國民力量黨，而在前一屆大選中，也有藝人因為外表裝扮被認為具有政治傾向，引起軒然大波。

報道還引述一位資深韓國演藝圈內的化妝師，她指化妝團隊會在選舉期間，避開所有具有政治象徵的顏色，例如選用黑白灰之類中性色調。