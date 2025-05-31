端午節｜假期首日　內地全社會跨區域人員流動量預計近2.3億人次

據《人民日報》報道，內地端午假期第一日（31日）全社會跨區域人員流動量預計22997萬人次，環比增長13.9%，同比（端午假期第1日，下同）增長10.2%。



其中，鐵路客運量預計1780萬人次，環比增長12.8%，同比增長3.2%。公路人員流動量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）預計20922萬人次，環比增長14.1%，同比增長10.9%。其中高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量預計17132萬人次，環比增長14.9%，同比增長12.9%；公路營業性客運量預計3790萬人次，環比增長10.7%，同比增長2.4%。水路客運量預計100萬人次，環比增長52.8%，同比增長26.5%。民航客運量預計195萬人次，環比下降9.8%，同比增長1.76%。

5月31日，獨庫公路全線恢復通車，7座以下小型客車可通行。這條連接天山南北、全長561公里的景觀大道，是從新疆北部到南疆旅遊的最佳線路，廣受自駕遊愛好者青睞。受天山山區冬季降雪、結冰等自然因素影響，獨庫公路每年僅有6月到10月開放通行，今年通車時間較去年提前。為保障通車安全，新疆維吾爾自治區交通運輸廳聯合公安、文旅、氣象等多部門自3月起開展保通攻堅，統籌清雪除冰、隱患排查及設施升級。同時，針對即將到來的旅遊旺季，對沿線停車區、觀景台等設施進行了優化升級，確保滿足遊客「舒心遊」需求。自治區交通運輸廳同步通過媒體宣傳保通過程，呼籲遊客文明出行。