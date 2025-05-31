端午節｜媳婦想學奶奶用高壓煲　試煮糉子竟將廚房天花板炸出大洞

粽子烹調的方式十分多樣，不過開伙時務必注意安全。



內地浙江杭州一名女子近日使用壓力鍋烹煮粽子，沒想到意外發生爆炸，不但把天花板炸了個洞，粽子解體後全部射到牆上，整間廚房變得一片狼藉。

浙江杭州一名女子近日使用壓力鍋烹煮粽子，沒想到意外發生爆炸（微博@頭條新聞 影片截圖）

浙江杭州一名女子近日使用壓力鍋烹煮粽子，沒想到意外發生爆炸（微博@頭條新聞 影片截圖）

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綜合陸媒報導，浙江杭州的李姓女子28日在家中烹煮粽子，因為婆婆過去會使用壓力鍋烹飪，於是她打算學習使用壓力鍋烹調。沒想到開火煮了一段時間，壓力鍋突然發生爆炸，將廚房炸得宛如廢墟。

從畫面當中可以看見，李女家中廚房滿地都是鍋具、天花板掉落下來的碎片，天花板也被轟出大洞。至於粽子的本體更是直接爆裂，四散的糯米全部黏在牆上，粽葉還掛在吊扇上面，看了就讓人頭痛。

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李女對此提醒，因為她不熟悉壓力鍋使用的方法，這是首次操作，沒想到釀成這麼大的意外，所幸沒有造成傷亡。希望大家可以把她當成教訓，別用壓力鍋煮粽子。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】