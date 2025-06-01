強降雨｜雲南多地發生山泥傾瀉　丙中洛、雨崩道路中斷有遊客被困

綜合內媒報道，近日，雲南遭遇持續強降雨，貢山縣丙中洛鎮人民政府和貢山縣應急管理局指，目前進出丙中洛鎮的交通均已中斷，有遊客被困；迪慶雨崩也因遭遇強降雨關閉景區，有徒步遊客被困村內。



2023年12月4日，雲南省怒江傈僳族自治州，貢山縣丙中洛鎮貢當神山。（視覺中國）

據報道，因219國道雲南貢山縣段因持續降雨引發泥石流，前往丙中洛鎮的交通中斷。一名丙中洛鎮一民宿老闆表示，他在5月30日到貢山縣辦事，持續大雨導致道路中斷，「下來就回不去了。」這位民宿老闆稱，丙中洛鎮目前已成「孤島」，但食宿肯定沒有問題。

雲南貢山獨龍江鄉發生多起地質災害。（雲南日報）

6月1日，貢山縣丙中洛鎮人民政府職員表示，進出丙中洛的兩條道路均已中斷，目前各部門正在協調處置，會盡快疏通道路。貢山縣應急管理局職員也確認，目前丙中洛已成為「孤島」，「縣城往丙中洛方向8公里處，那個地方塌方，正在搶通中。」工作人員證實有遊客被困，「但是雨還沒停，可能搶通不了，還在不斷發生泥石流和塌方。」

5月30日，219國道雲南貢山縣段因持續降雨引發泥石流，導致前往丙中洛鎮的交通中斷。（新京報）

此前，丙中洛鎮人民政府曾發佈貢當神山景區臨時閉園的通告，表示因強降雨，將於5月30日起臨時關閉丙中洛貢當神山旅遊景區。

2023年12月4日，雲南怒江，貢山縣丙中洛鎮貢當神山景觀。（視覺中國）

據《央視新聞》報道，雲南迪慶雨崩遭遇強降雨關閉景區，有徒步遊客被困村內。5月31日晚，雲南省迪慶州德欽縣人民政府工作人員表示，進出雨崩道路因極端天氣中斷，導致部分旅客被困雨崩村內，目前正在全力疏通道路，暫無人員傷亡報告，村里相對安全，建議旅客耐心等待道路疏通。

2024年11月17日，雲南省迪慶州德欽縣，雨崩村風光。（視覺中國）

5月31日，雲南德欽縣遭遇強降雨引發山洪，導致正在進行的梅里100極限耐力賽部分組別中斷。當日賽事承辦方臨時取消81公里和26公里組比賽，15公里組順利完賽。

6月1日，德欽縣教體局工作人員回應，因強降雨調整賽段，所有人員包括運動員、工作人員和補給站人員已於31日下午安全撤離，無人員傷亡。