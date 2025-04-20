廣西啟動旱災防禦三級應急響應　專家：百年一遇的乾旱

據氣象部門預報，廣西乾旱將進一步發展。當地宣布，自4月19日18時起啟動自治區水利廳旱災防禦三級應急響應。內媒《新京報》引述專家觀點稱，有地區出現的是百年一遇的乾旱，從2024年9月至今，當地的降雨都是毛毛雨。



種植戶的甘蔗地因乾旱開裂。（新京報）

廣西啟動旱災防禦三級應急響應

「廣西水利」微信公眾號4月19日文章指，據水文部門統計，3月中旬以來，廣西壯族自治區全區有3678個監測站無有效降雨（日降雨量少於3毫米），其中最近連續無有效降雨日數超過25天的有1017個，全區江河天然來水量呈持續偏少態勢。據氣象部門預報，未來10天自治區降雨仍偏少，氣象乾旱將進一步發展。

4月17日，種植戶的甘蔗地剛淋完水。（新京報）

鑑於當前自治區的旱情發展趨勢和抗旱形勢，按照《自治區水利廳旱災防禦工作預案》，自治區水利廳決定自4月19日18時啟動自治區水利廳旱災防禦三級應急響應。

百年一遇的乾旱

內媒《新京報》報道總結：「最近半年，廣西沒下過一場像樣的雨。」據介紹，作為中國最大的甘蔗種植地，廣西崇左人均蔗糖產量曾連續14年居全國第一。當地是亞熱帶濕潤季風氣候地帶，只需要自然降雨，就可以提供甘蔗生長所需的全部水分。但崇左的種植戶回憶，自去年9月18日的颱風之後，當地就再沒下過一場徹底的雨。

廣西崇左，甘蔗種植戶在灌溉農田。（新京報）

廣西甘蔗學會理事長、廣西農業科學院甘蔗研究所所長吳建明則形容，今年是「百年一遇的乾旱」，他表示，從2024年9月至今，當地的降雨都是毛毛雨，土地濕不透，雨水甚至還不夠地表吸收，更難抵達地下，結果甘蔗種下去後不出苗，或者出苗很少。

種植戶地里的甘蔗苗因為乾旱有些枯萎。（新京報）

4月15日，廣西貴港也有村民反映，受乾旱天氣影響，村裏的池塘乾了，農田也無水灌溉，村民打了井抗旱，不少村民為了灌溉排隊到凌晨。楊女士91歲的奶奶稱，幾十年都沒見過這麼乾旱的情況。

池塘乾涸。（新京報）

《極目新聞》報道，廣西桂平市此前也傳出，因麻垌水廠因持續乾旱，自4月17日開始按早中晚三個時間段實行限時供水。當地鎮政府證實通知，指目前缺水情況不容樂觀。

廣西桂平市麻垌鎮限時供水。（@搜狐新聞）

《央視新聞》4月19日報道提及廣西河池旱情，指自去年10月以來，廣西河池市遭遇歷史罕見乾旱，超7萬畝農作物受損。當地累計籌措259萬元抗旱資金，組織全市11個縣區開展大規模送水行動。報道指，河池市農業部門搶抓農時調配水源，維持正常農業用水，最大限度減少農田乾旱損失，確保早稻4月底前栽插完。