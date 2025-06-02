中國廣西、貴州等地多措並舉 嚴防稀土等戰略礦產非法外流
撰文：許祺安
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內媒《證券時報》報道指，包括貴州、湖南、廣西在內，多地表示將嚴防稀土等戰略礦產非法外流。
《證券時報》報道指，全國多地多措並舉、加強管控，嚴防戰略礦產非法外流。
其中，國家出口管制工作協調機制辦公室《加強戰略礦產出口全鏈條管控工作總體部署》按流程審批後印發實施，貴州將嚴格按照《總體部署》分工，做好相關工作。
湖南省相關主管部門表示，將認真落實屬地監管責任，對湖南戰略礦產出口企業進行系統摸排並建立台賬，指導企業加強合規制度建設，提高企業合規意識和能力，確保管控措施落實到位。
廣西將持續做好國家戰略性礦產勘查開採的監督管理，加大對無證開採、越界開採、以采代探等非法採礦行為的查處力度，堅決防止非法開採戰略性礦產非法外流。
其中，廣西梧州市和廣東雲浮市已建立了打擊整治礦產資源違法行為跨區域協作機制；另外，江西、雲南相關部門也表示，將按職責分工不折不扣抓好各項工作落實。
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