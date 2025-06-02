審查留學生簽證、暫停出售飛機引擎　特朗普又送中國「神助攻」？

中美關稅戰5月上旬剛按下暫停鍵，中美博弈又延伸到關稅戰場之外。5月下旬，特朗普政府再度對中國出招，宣佈要加強對中國留學生的簽證審查和社交媒體審查，暫停對華出售商用大飛機發動機及部分零部件，要求美國幾家大型軟件公司暫停對中國客戶的技術支持和服務等。



2025年5月31日，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上發表演說。（Reuters）

5月31日，美國防長赫格塞思在香格里拉對話會上指責中國威脅、羞辱亞太國家，並用「共產中國」指稱中國，中國代表團反指赫格塞思顛倒黑白，煽動對抗，搞亂亞太。

中美在安全問題上唇槍舌戰，外界早已見怪不怪。但美國在中國留學生簽證和商用大飛機發動機等問題上「卡脖子」，卻被一些自媒體視為特朗普又在送中國「神助攻」。

美東時間5月28日，美國國務院公告，將大力撤銷中國留學生的簽證。2018年中美貿易戰爆發後，美國已陸續採取措施限制中國留學生和學者到美國學習訪問。這一次力度更大，國務卿魯比奧發表聲明稱，將撤銷中國在美留學生簽證，包括「與中國政府有聯繫或在關鍵領域學習」的學生；美國還將修改簽證申請標準，以加強對來自中國大陸和香港未來所有簽證申請的審查。

5月21日，魯比奧出席國會眾議院外交事務委員會聽證。（Reuters）

美國國務院沒有明確劃定哪些專業屬於受限制的「關鍵領域」，但早有美國政治人物提出限制中國學生在美學習半導體、人工智能、航空航天等高科技專業。美國眾議院「中國問題特別委員會」主席穆勒納爾3月19日致函卡內基-梅隆大學、普渡大學、史丹福大學等六所大學校長，要求他們提供招收中國學生就讀高級STEM（科學、技術、工程、數學）課程的信息。穆勒納爾稱，美國的大學被視為卓越和創新的全球標準，「但如今越來越多地被外國對手用作非法獲取關鍵研究和先進技術的渠道。」

表面上看，特朗普政府要求美國高校限制所有外國留學生的數量，但重點打擊對象還是中國留學生。

中國在美留學生這幾年雖有所減少，但數量仍高達27萬多。美國政府威脅限制甚至取消這些學生的簽證，將令這些學生及其家庭十分不安，更會影響到未來打算赴美學習的中國學生及其家長的選擇。中國改革開放以來，赴美學習一直是中國學生和家長的首選，如今留美成了中美博弈的籌碼，中美教育和人文交流必將受到很大衝擊。

但經過幾十年的發展，中國如今已不像以前那樣急於學習美國等發達國家的先進技術和管理經驗。比如在航天航空、人工智能等前沿領域，中國的科研實力並不比美國差多少，在高鐵、新能源汽車和造船等領域，中國已處於世界領先水平。同時，留學生在中國也不再炙手可熱，很多「海歸」甚至找不到工作。

因此，美國這次下重手限制中國留學生赴美，在中國輿論場並沒有引起大的波瀾。相反，一些自媒體還將此舉視為有利於中國吸引和留住人才，尤其是理工科人才，認為美國在幹自斷財路、將人才拒之門外的賠本買賣。

至於美國斷供大飛機發動機技術，也被中國自媒體視為特朗普政府在幫助中國加速實現商用大飛機發動機的自主研發。

國產自主研發的C919大型客機今日（1日）元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班，首班由香港飛上海的航班（MU722）今午12時55分起飛。（吳美松攝）

中國商用大飛機C919已在本國正常運營。美國的本意是通過中斷提供發動機技術，遏制C919、C929大飛機生產和研發進度，為美國波音飛機掃除一個潛在的競爭對手。

不過近幾年來，中國在航空發動機領域也取得了重大進步，包括運-20、殲-20、殲-35、殲-16、殲-10等軍用飛機的發動機實現了國產化。2023年1月，中國大型軍用運輸機運-20搭載國產發動機完成首飛實驗，距離攻克大型客機發動機前進了一大步。

但軍用發動機與商用發動機的要求並不完全一致，軍用可以不計成本，商用則必須考慮油耗、壽命、維修成本等因素，否則很難盈利。

C919大型客機目前用的是美國和法國聯合生產的LEAP-1C發動機，但中國也早已防著國產商用大飛機發動機被美國「卡脖子」，正抓緊研製替代產品。

國產自主研發的C919大型客機，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班。（吳美松攝）

2011年，中航商用航空發動機有限責任公司就正式將國產大飛機發動機命名為「CJ-1000A」，中文名稱為「長江」發動機。CJ-1000A是為C919量身打造的大涵道比渦扇發動機。據中國航發披露，CJ-1000A的317項適航認證預計在今年底全部完成，目前正在加速推進測試與文件審核，預計將在2027年後投入使用；一旦成熟，中國商用大飛機將不再擔心被美國「卡脖子」。

另外，LEAP-1C發動機是美國通用公司利潤最大的產品之一，中國商飛是通用最大客戶之一。特朗普政府向中國斷供LEAP-1C發動機，不僅有助於推動中國商用大飛機供應鏈的自主化，也將給通用公司帶來巨大經濟損失。

特朗普政府未必不知道打壓中國留學生和商用大飛機可能要付出代價，但特朗普二次入主白宮後，很多決策都沒了章法，就靠一通亂拳打擊內外對手。至於後果，只能是走一步看一步了。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

