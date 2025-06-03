達賴喇嘛拒轉世於中國　駐日使館：活佛轉世需守法

針對達賴喇嘛今年3月出書表示「將在自由世界轉世」言論，中國駐日本大使館6月2日晚間發表新聞稿，強調達賴喇嘛在內的活佛轉世，應當遵守中國的國家法律、法規，並依照宗教儀軌和歷史定制辦理，對所謂轉世於「自由世界」的說法，直指是「惡意篡改和歪曲」。



台媒《聯合報》報道，達賴喇嘛在其今年3月出版的新書《為無聲者發聲：為我的家鄉和人民與中國抗爭七十餘年》（Voice for the Voiceless：Over Seven Decades of Struggle With China for My Land and My People）一書中提到，為了避免中國的干涉，他將在西藏或中國以外的「自由世界」轉世。

達賴喇嘛進一步表示，他在90歲時，將諮詢西藏宗教領袖及民眾意見，以決定是否完全終止達賴喇嘛制度。

達賴喇嘛長期受西方世界關注。他早前在印度北部山城達蘭薩拉接受美國《時代》（TIME）雜誌專訪，就達賴喇嘛制度的延續做出評論。（資料圖片）

針對此番言論，中國駐日大使館在2日晚間發布的新聞稿中強調，活佛轉世是藏傳佛教特有的傳承方式，有一套完整的、固定的、得到藏傳佛教界尊奉和堅持的宗教儀軌和歷史定制。所謂轉世在「自由世界」的論調純屬惡意篡改和歪曲。

駐日使館指出，達賴喇嘛活佛的宗教地位和名號由中央政府確定，已經有幾百年歷史。十四世達賴本人就是按照宗教儀軌和歷史定制尋訪認定，報請當時的中央政府批准繼位的。

新聞稿中強調，中國政府實行宗教信仰自由政策，尊重和保護宗教傳統，依法管理宗教事務。「包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守國家法律、法規，遵循宗教儀軌和歷史定制。」

此外，駐日使館亦再次強調西藏屬中國領土，稱「西藏自古以來就是中國領土不可分割的一部分，藏族人民是中華民族大家庭的成員。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉」，當前，西藏經濟蓬勃發展，社會穩定，文化繁榮，人民生活不斷改善，這是有目共睹的事實。任何人任何勢力妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀註定失敗。