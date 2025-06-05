中國通過自主研發技術，首次完成星地量子直接通信系統模塊級驗證。標誌着中國星地量子直接通信技術正式邁入空天地一體化量子直接通信網絡的構建階段。



中國首次完成星地量子直接通信系統模塊級驗證。（央視新聞）

據「北京量子院」微信公眾號消息，北京量子信息科學研究院量子直接通信團隊自主研發的量子直接通信激光器模塊和相位編碼模塊，於5月29日4時40分搭載在箭元科技元行者一號驗證型火箭，隨着火箭的成功發射，團隊圓滿完成星地量子直接通信系統模塊級驗證。

今次搭載的兩個模塊是星地量子直接通信系統的關鍵組成部分，也是科研團隊歷時三年攻關的原創性成果。量子直接通信激光器模塊採用了高穩定性脈衝光源技術、抗輻照技術等；相位編碼模塊則採用高效、高速和精密信號調理技術，實現對單光子級信號的高精度、高速率、高效調制。

北京量子院量子直接通信團隊自主研發的激光器模塊。（「北京量子院」微信公眾號）

今次搭載主要進行的是對模塊抗震動、抗輻照等火箭發射升空過程中的各類環境變化的魯棒性測試。科研團隊採用模塊化設計，盡可能利用國內驗證平台和有限測試資源，分模塊、分階段和逐級驗證，盡可能降低星地通信技術叠代成本，加快星地網絡構建。

而隨着量子直接通信技術的成熟化，未來在政務、金融、電信、能源等高安全需求領域，將構建起量子增強的安全通信體系，推動信息安全產業進入「量子+」新時代。