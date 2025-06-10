廣東進入登革熱流行季節　一周錄9宗　本地個案均在中山

廣東已進入登革熱流行季節，據廣東省疾控中心最新公布的數據顯示，5月26日至6月1日，全省錄得9宗登革熱個案，其中本地個案6宗，均在中山；輸入個案3宗，分布在廣州、佛山、東莞各1宗。



據介紹，登革熱由登革病毒感染導致，是經伊蚊（即花斑蚊）叮咬傳播的一種急性傳染病。感染後會出現發熱、皮疹、肌肉酸痛及骨痛等症狀，嚴重者會出現出血甚至死亡。

登革熱在全球分布範圍廣，東南亞、南美洲等國家和地區全年流行。廣東省常年均有登革熱境外輸入個案報告。當前廣東省正處於「龍舟水」時期，頻繁降雨，蚊媒活躍，發生本地個案的風險高。

5月26日至6月1日，廣東省全省錄得9宗登革熱個案。（廣州日報）

廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏建議，當前廣東省已進入登革熱流行季節，民眾日常應注意時常翻盆倒罐，清理積水，清除雜物，消除蚊蟲孳生環境；同時做好個人和居家防蚊措施，避免伊蚊叮咬，預防蚊媒傳播疾病，如出現發熱、皮疹、肌肉酸痛等症狀應及時就醫。當所在小區或社區發生登革熱病例時，市民應配合防疫工作人員開展室內孳生地清理和殺滅成蚊。

康敏還建議，前往境外旅行、經商、務工或探親的民眾，要提前瞭解目的地的疫情情況，做好防蚊措施。入境時，如有發熱、皮疹、肌肉酸痛等症狀應主動向海關申報。入境後如發生類似症狀，應及時就診，並將境外旅居史主動告知接診醫生。

而較早前一周，即5月19日至5月25日，廣東省錄得7宗登革熱個案，其中本地個案3宗，均在佛山；輸入個案4宗，分布在廣州2宗，中山、東莞各1宗。