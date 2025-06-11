颱風蝴蝶｜或將兩次登陸中國　廣東海南皆已啟動四級應急響應

據氣象部門預測，今年第1號颱風「蝴蝶」已於6月11日8時在南海中西部海面上生成；14時其中心位於海南三沙市（西沙永興島）附近的海面上（北緯16.8度、東經112.4度），中心附近最大風力8級（熱帶風暴級，18米/秒）。國家防總辦公室、應急管理部組織氣象部門聯合會商，研判颱風發展態勢，安排部署防汛防颱風有關工作。11日12時，國家防總針對廣東、海南啟動防汛防颱風四級應急響應，派出2個工作組分赴廣東、海南協助指導。



「蝴蝶」預計將以每小時15公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，逐漸向海南島南部沿海靠近，13日淩晨至上午在上述沿海登陸（強熱帶風暴級到颱風級，10～12級），並可能於13日夜間在廣東西部至廣西沿海再次登陸（熱帶風暴級到強熱帶風暴級，8～10級），登陸後轉向東北方向移動，強度逐漸減弱。

11日至15日，南海大部海域、北部灣、瓊州海峽及西沙群島、中沙群島、南沙群島有6～7級大風，陣風9～10級，南海中西部、北部灣、海南島沿海和雷州半島、西沙群島風力8～9級、陣風10～11級，「蝴蝶」中心經過的附近海域風力10～11級、陣風12～13級。

11日至15日，海南島、廣西東部、廣東、江西中南部、福建南部和西部、台灣島南部等地有大到暴雨，海南島、廣西東南部、廣東中東部等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨，主要降雨時段在13日至14日；海南島、廣西東部、廣東、江西南部、福建西部等地部分地區累計雨量100～250毫米，局地400～600毫米。

「蝴蝶」未來數日的移動路徑。（中央氣象台／微博＠人民日報）

未來24小時大風預報圖。（中央氣象台／微博＠人民日報）

未來24小時降水預報圖。（中央氣象台／微博＠人民日報）

當局會商指出，「蝴蝶」造成的風雨影響持續時間長、累積降雨量大、局地極端性強，要堅持「風雨同防」，加強滾動會商分析研判，立足極端情況做好搶險救援準備，全力保障人民群眾生命財產安全。

有關省份按照國家防總安排部署，扎實做好防汛防颱風工作。海南省組織漁船11日前全部回港避風，預泄預降水庫蓄水位，針對積水路段和漫水橋安排專人看守，排查地質災害隱患484處，協調搜救船艇90艘、飛機12架做好救援準備。廣東省提前部署防範應對，組織受影響海域作業漁船回港避風、作業人員上岸避險。

另外，氣象專家提醒，「蝴蝶」登陸海南島之後，可能北上影響瓊粵桂贛閩等多省（區），影響範圍廣、持續時間長、累計雨量大，建議高度關注颱風動向和風雨預報，及時做好防颱風準備。逐漸進入暑期，旅遊出行人員增多，公眾應密切關注氣象部門發布的最新預報和預警信息，及時調整出行計劃，避免前往山區、海島、沿海等危險地區。