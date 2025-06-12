「中國航母會越走越遠」　美媒：不久後它們會來夏威夷

國防部官方網站援引「人民海軍」微信公眾號6月10日消息，中國海軍新聞發言人王學猛海軍大校表示，日前，中國海軍遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋等海域開展訓練，檢驗部隊遠海防衛和聯合作戰能力。這是根據年度計劃組織的例行性訓練，旨在不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。



這是解放軍兩支航母編隊首次在同時第一島鏈外演訓。此舉也引發外媒的關注。「戰區」網站，《紐約時報》、《路透社》和《外交學者》等外媒，普遍將中國航母部隊在第一島鏈外和美方經常炒作的「區域拒止-反介入」聯繫起來。外媒表示，中國海軍正在遠洋部署航母，目的是在台灣發生緊急情況時，防止美軍和其盟友進行武力干預。隨著中國繼續發展後續航空母艦，中國航母部隊的遠洋能力會越來越強。

而「戰區」網站則更進一步預言說，距離三航母聯動進入西太平洋僅是時間問題，未來中國的航母編隊將活躍於關島周邊、甚至更東的威克島、中途島，最終甚至會抵達夏威夷。

6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為山東艦放飛艦載戰鬥機。（微信公眾號＠人民海軍）

「戰區」網站6月11日報道說，儘管中方一再強調行動「防禦性質」，但在戰爭情況下，這些航母無疑將成為進攻作戰的核心平台，主導遠洋作戰。

《路透社》評論說，中國海軍一直在磨練自己的能力，使其能夠在離中國海岸越來越遠的地方開展行動。

《紐約時報》在6月10日的專題報道中評論稱，透過此次在日本海域外的巡航，中國的航母部隊證明，它們在危機時期不僅可以應對日本，還可以挑戰其最大盟友美國，爭奪西太平洋的控制權。如果美國從夏威夷、西海岸甚至關島部署軍艦，它們必須途徑這些海域才能抵達日本或台灣戰區。

但《紐約時報》質疑了遼寧艦和山東艦的戰鬥能力。這家美媒聲稱，到目前為止，中國航母在噸位和艦載機數量上與美國的11艘大型核動力航母還存在差距。但《紐約時報》承認，除了遼寧艦和山東艦，中國還建造了第三艘航母福建艦，目前正在進行服役之前的海試。第四艘航母也在建造中。

6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為編隊屬艦進行航行補給。（微信公眾號＠人民海軍）

《外交學者》雜誌則評論說，中國海軍的最新舉動似乎是為了防止美國軍事力量，包括駐日美軍和駐韓美軍。在台灣發生緊急情況時，中國航母將防止美軍進行武力干預。為此，中國海軍似乎正在努力建立一個全面的戰備體系，能夠在西太平洋和其他地方部署中國的水面艦艇、空中力量和可能的潛艇。

值得一提的是，《外交學者》雜誌還在報道中援引韓國《朝鮮日報》的報道稱，中國第三艘航母福建艦於5月22日至28日在朝鮮半島附近的所謂「爭議地區」進行了首次戰鬥機起降演習。韓國長期聲稱，其專屬經濟區（EEZs）在這些水域與中方重疊；2001年，兩國同意共同管理這一爭議地區，但時至今日韓國依然單方面稱之為爭議水域。

6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為遼寧艦放飛艦載戰鬥機。（微信公眾號＠人民海軍）

長期關注解放軍發展動向的「戰區」網站則大膽預測，解放軍航母未來會繼續向東挺進。此次雙航母部署正是中國打造可信藍水海軍戰略的一部分，未來不排除中國的航母編隊將活躍於關島周邊、甚至更東的威克島、中途島，最終甚至會抵達夏威夷。與此同時，中國艦艇也日益頻繁出現在阿拉斯加周邊及「高北」地區。

「戰區」稱，目前，中國第三艘航母福建艦正在進行入列前的海試，距離三航母聯動進入西太平洋僅是時間問題。

美國主導的2024年環太平洋軍演（RIMPAC）在夏威夷（Hawaii）及附近海域舉行期間，日本自衛隊兩棲運輸艦國東號（JS Kunisaki）停泊在夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）。（REUTERS/Marco Garcia）

除了預言解放軍動向，作為專業軍事網站，「戰區」網站還關注了遼寧艦「全殲15T」陣容。「戰區」網站表示，有趣的是，在其中一張照片中看到的排列在遼寧號甲板上的戰鬥機表明，所有戰鬥機都是更現代的殲-15T。不過在遼寧艦上的殲-15T配備了較舊的PL-12中程空對空導彈，而不是它們也能夠攜帶的更先進的PL-15。

6月8日、9日，日本防衛省統合幕僚監部連續發布信息稱，日方於上周末在西太平洋海域發現兩艘中國航空母艦——遼寧艦和山東艦。《日經亞洲》則稱，這是日方首次確認有兩艘中國航母在西太平洋同時活動。

遼寧艦、山東艦首次開展雙航母編隊演練。（央視頻）

10日，外交部發言人林劍主持例行記者會。《法新社》記者提問，日本防衛省今日表示，中國兩艘航母被發現首次同時在太平洋海域活動。中方能否提供更多資訊，對此有何回應？

「我昨天已經回答了相關的問題。」林劍重申，中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，中國一貫奉行防禦性的國防政策，希望日方客觀理性看待。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

