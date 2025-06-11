中國海軍首次雙航母赴西太平洋 專家解讀：發揮「1+1＞2」效果
撰文：林芷瑩
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日前，中國海軍遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋等海域開展訓練。據了解，本次是中國海軍首次同時向西太平洋派出兩個航母編隊。
專家表示，此次訓練前出距離非常遠，或已抵達第二島鏈，遼寧艦、山東艦可形成雙航母編隊，發揮「1+1＞2」的效果。
《央視新聞》報道，軍事專家張學峰表示，常規動力航母以經濟航速航行時，航程超過一萬公里，續航時間達到幾十天，在補給艦船的保障下可以連續部署幾個月。航母搭載的戰鬥機制空作戰半徑可達到1000公里左右。因此，航母編隊內的艦船對空探測距離數百公里，防空反艦導彈的射程也有數百公里，航母編隊戰鬥力必然也必須到大洋上訓練，這是國際慣例。
張學峰指出，西太平洋是中國海軍航母編隊理想的練兵場。由於本次中國海軍航母編隊進入西太平洋前出的距離非常遠，可能會創造新紀錄。按照一些國外機構的通報，已經抵達第二島鏈。通過這種遠航，航母編隊在脫離岸上力量保障以及支援的情況下，錘煉在大洋上獨立作戰訓練的本領。
張學峰提到，這次訓練活動，是解放軍海軍首次同時向西太平洋派出兩個航母編隊，說明遼寧艦、山東艦的技術狀態都很好、技術成熟可靠、維護保障有力。兩個編隊可以拉開一定的距離，相互配合，形成一道拒敵於千里之外的防線，戰時可以懾止外敵干涉；兩個編隊也可以攥指成拳，會師於某一海域，形成雙航母編隊，發揮「1+1＞2」的效果，演練高強度海空作戰。
張學峰表示，通過近期的遠航和訓練來看，解放軍海軍的航母戰鬥力又有新進步，單艦一晝夜放飛戰鬥機的數量也明顯增加，訓練水平不斷提升。下一步，使用電磁彈射器的福建艦服役後，也將會有新的機種、新的機型服役，中國航母作戰實力將進一步增強。
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