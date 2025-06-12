中央重磅支持深圳改革　合資格港股可在深上市　賦予更多省級權限

6月10日，中辦、國辦印發《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》（下稱《意見》）。國務院新聞辦公室今日（12日）上午10時舉行新聞發布會，請國家發展改革委副主任李春臨，廣東省委常委、常務副省長張虎，深圳市委副書記、市長覃偉中和科技部有關負責人介紹《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》有關情況。



國家發改委副主任李春臨在記者會上表示，支持符合條件的香港聯合交易所上市公司在深交所發行上市存托憑證，允許符合條件、在香港聯合交易所上市且在境內注冊的粵港澳大灣區企業在深圳證券交易所上市。

深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點已實施近5年，本次中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》，是為進一步鞏固和拓展試點成果，支持深圳在破除各方面體制機制弊端、加快構建高水平社會主義市場經濟體制上加大力度。

國務院新聞辦公室今日（12日）上午10時舉行新聞發布會，請國家發展改革委副主任李春臨，廣東省委常委、常務副省長張虎，深圳市委副書記、市長覃偉中和科技部有關負責人介紹《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》有關情況。（中國發佈）

李春臨介紹，深圳綜合改革試點新舉措注重經濟領域改革與教育、科技、人才等其他相關領域改革的協同聯動，推出取向一致、相互配合的舉措。比如，從強化產學研用各環節集成的角度，推動信息領域產業發展，支持高校和企業聯合培養高素質復合型綜合人才，培育一批掌握硬科技的創新創業人才。

深圳市市長覃偉中在會上表示，為推動人工智能發展，深圳鮮明提出建設全球人工智能先鋒城市，深入實施「人工智能+」行動，加快建設一批人工智能重大基礎設施項目。此外，還將培育集聚更多具有核心競爭力的人工智能、低空經濟高成長性創新企業，接下來，深圳將圍繞建設國家新一代人工智能創新發展試驗區、國家低空經濟產業綜合示範區，匯聚最優資源、集聚最大力量，推動人工智能、低空經濟產業發展加力提速，成群成勢。

具體說要做到「四個一批」，一是全力攻關一批關鍵核心技術，在人工智能、低空經濟領域佈局更多科技攻關項目，支持企業、高校、科研院所等建設高能級創新平台。二是加快實施一批改革創新舉措，全力落實《意見》關於人工智能、低空經濟領域的改革任務，在人工智能輔助醫療設備、低空空域管理等領域探索更多改革創新經驗。三是持續推出一批示範應用場景，深化「千行百業+AI」全域全時全場景應用，拓展低空物流、低空觀光、應急救援、農林植保等低空經濟的場景。同時，也會在確保安全的前提下，加快開展示範性的應用。四是培育壯大一批科技創新企業，為不同發展階段的企業提供針對性支持，促進產業鏈上下遊企業深度協作，培育集聚更多具有核心競爭力的人工智能、低空經濟高成長性創新企業。

深圳市長覃偉中。（國新網）

廣東省常務副省長張虎在會上強調，廣東省將會認真按照中央部署要求，全力以赴支持深圳的改革探索。首先是支持深圳統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，建設具有全球影響力的產業科技創新中心。支持深圳建設一批高水平高校，強化企業科技創新主體地位，創新關鍵核心技術聯合攻關模式，促進場景創造開放和規模化應用。

此外，支持深圳深化要素市場化配置改革，推進金融、技術、數據等要素賦能實體經濟發展。支持深圳培育發展長期資本、耐心資本，深化數據交易規則以及場景探索，完善便利人員流動的配套機制。第三是支持深圳建設更高水平開放型新體制，打造全球優質要素資源的引力場和集聚地。支持深圳加強與高標準國際經貿規則對接，深化跨境貿易便利化改革。支持前海高標準建設現代服務業集聚區，支持河套建成深港科創綜合服務中心。第四是支持深圳對標全球最佳實踐，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。支持深圳推進放寬市場準入特別措施，加強外商投資保障，完善外籍人員入境居住、醫療、支付等生活便利制度。

張虎表示，前海深港現代服務業合作區建設以來，在金融開放方面形成了14項全國首創、首批的創新實踐，前海已經成為粵港澳大灣區港資、外資金融機構集聚度最高的區域之一。積極穩妥推動深圳醫療、電信領域擴大對外開放試點工作。下一步，將進一步深化深圳在電信、醫療、金融等重點領域服務業開放。一是支持電信服務及相關數字化產業開放發展，探索擴大增值電信試點業務範圍，推動建設跨境服務中心與技術服務平台，鼓勵發展遊戲出海業務；二是提高醫療、康養領域對外開放水平，支持前海等試點地區更多外商投資企業開展人體幹細胞、基因診斷治療等領域的研發和應用業務；三是推進金融領域國際合作，有序擴大金融領域的展業範圍，進一步深化合格境外有限合夥人試點等工作。

深圳（視覺中國）

廣東省還將支持深圳對標全球最佳實踐，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。支持深圳推進放寬市場準入特別措施，加強外商投資保障，完善外籍人員入境居住、醫療、支付等生活便利制度。

同時，支持深圳建設具有全球影響力的產業科技創新中心，建立一批高水平高校，強化企業科技創新的主體地位，創新關鍵核心技術聯合攻關模式。

值得注意的是，本次發佈會上，張虎提到，為深入推進深圳綜合改革試點，廣東省將下放一批省級行政事權，按照應放盡放、能放全放的原則，依法依規賦予深圳更多的省級經濟社會管理權限。2021年以來，廣東省已經調整117項省級行政職權下放到深圳，近期又梳理了一批省級的行政職權將調整由深圳來實施。