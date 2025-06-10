兩辦印發意見：深入推進深圳綜合改革試點　深化改革創新擴大開放

據新華社周二（10日），為深入推進深圳綜合改革試點、深化改革創新擴大開放，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於深入推進深圳綜合改革試點 深化改革創新擴大開放的意見》（下稱《意見》）。意見明確，在更高起點、更高層次、更高目標上深化改革、擴大開放，創造更多可覆制、可推廣的新鮮經驗，更好發揮深圳在粵港澳大灣區建設中的重要引擎作用和在全國一盤棋中的輻射帶動作用，為全面建設社會主義現代化國家作出貢獻、提供範例。



《意見》提出統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，包括：

（一）加強產學研高效協同、深度融合。強化企業科技創新主體地位，優化發揮科技領軍企業「出題人」作用的有效路徑。探索新型研發機構薪酬市場化管理制度，支持深圳醫學科學院在科研管理、人才聘用、經費使用等方面探索新機制。深化科研經費管理改革，實施「預算+負面清單」管理。探索實施科研項目經理人制度，在項目甄選、團隊組建、技術路線選擇、經費支配等方面賦予其更大管理權限。建立健全職務科技成果賦權、轉化和考核等機制，對轉化形成的國有資產保值增值情況試行長周期考核。探索重大科技基礎設施多元化投入和開放共享機制，實施科研設備、耗材等進出境便利化管理。

（二）統籌推進育人方式、辦學模式、管理體制、保障機制改革。推動新興領域工程教育與產業發展深度融合，支持高校和企業聯合培養高素質複合型工科人才，培育一批掌握硬科技的創新創業人才。探索符合超大城市特點的專業型、「小而精」高校辦學模式。推動職業技能培訓與先進製造業集群培育提升深度融合，圍繞區域發展對技能人才的需要，支持外商按規定在深圳投資舉辦職業技能培訓機構，引進先進培訓課程、師資、教法等，探索產業鏈與職業技能培訓鏈有效銜接、高職教育與技工教育融通發展的技術工人培養模式。推動深圳的高等職業學校和應用技術型大學課程互選、學分互認。優化外來務工人員隨遷子女入學機制。積極實施國家銀齡教師行動計劃。探索適應人工智能發展的個性化教學方式和人才培養新路徑。

（三）完善海外引進人才支持保障機制。用好推進粵港澳大灣區高水平人才高地建設契機，引進更多急需緊缺人才。完善人才配套服務政策，在引進海外人才及相關人事、科研、外事管理等方面賦予用人單位更大自主權。

《意見》又提到推進金融、技術、數據等賦能實體經濟高質量發展，包括：

（四）健全金融服務實體經濟的激勵約束機制。支持深圳開展科技產業金融一體化專項試點。健全科技型企業信貸、知識產權證券化、科技成果和知識產權交易等實踐場景和規則體系。優化科技型企業債權和股權融資協同銜接機制。深化綠色金融改革。支持保險資金依法合規投資在深圳發起設立的主要投向特定領域的私募股權投資基金和創業投資基金。允許在香港聯合交易所上市的粵港澳大灣區企業，按照政策規定在深圳證券交易所上市。

（五）創新支持新興產業發展的體制機制。依托深圳證券交易所科技成果與知識產權交易中心等，構建科技成果轉移轉化全鏈條服務體系。探索人工智能輔助醫療設備準入應用機制，在安全可控前提下，探索人工智能輔助醫療設備數據採集、集成共享、合規使用的規則及標準。支持深圳深化無人駕駛航空器飛行管理制度改革創新，完善低空飛行監管規則，探索開展跨境直升機飛行、公益服務等通用航空業務。拓展儲能場景，探索源網荷儲一體化商業模式。創新國際性產業與標準組織管理制度。

（六）深化數據要素市場化配置改革。健全交易規則和標準規範，支持深圳探索數據交易、可信流通、收益分配等機制，在合規評估認證等方面形成更多制度性成果。在保障安全前提下，穩步推進交通、地理、衛星遙感、氣象、醫療衛生等領域公共數據依法合規分級分類開放，健全相關管理制度、服務機制、標準規範。完善城市信息模型基礎平台，穩妥開展國土空間三維模型成果應用試點。提升數據安全治理監管能力，在符合法律法規和有關要求前提下，探索高效便利安全的數據跨境流動機制。

之後，《意見》提出建設更高水平開放型經濟新體制，包括：

（七）推動貨物貿易優化升級。推進貨物貿易便利化，支持貿易新業態新模式發展。在便利通關、燃料加注結算等方面支持深圳鹽田港加大探索力度。

（八）創新提升服務貿易。在監管部門信息共享、風險可控前提下，支持綜合保稅區外的重點企業開展高附加值、高技術含量、符合環保要求的「兩頭在外」保稅維修業務試點。研究增加粵港澳遊艇自由行指定出入境口岸和靠泊點。進一步擴展國際快遞業務（代理）經營許可審批權限下放區域。加強數字人民幣試點應用場景創新，參與多邊央行數字貨幣橋項目研究，探索央行數字貨幣在跨境領域的適用性。完善國際文物交易領域通關便利、貨物監管、倉儲物流等政策。

（九）完善便利人員流動配套機制。深化國際航行船舶相關配套制度改革，為港澳台船員辦理社會保險提供便利的經辦服務。試點允許符合條件的香港涉稅專業人士在深圳特定區域登記執業。穩妥有序擴大境外職業資格便利執業認可清單，優化境外期貨從業人員等在深圳執業的考試機制。

《意見》進一步提出健全科學化、精細化、法治化治理模式，包括：

（十）提升民生保障服務水平。深化藥品醫療器械審評審批制度改革，提升口岸藥品監管和檢驗檢測能力。完善臨床急需進口藥品、醫療器械使用及監督管理制度，探索將國際新藥臨床真實世界數據用於進口藥品注冊上市許可的可行路徑。深化數字政府改革建設，提高社會治理智能化專業化水平。

（十一）健全土地等自然資源管理制度。支持開展土地、建築物、林地、濕地、海域海島的綜合調查。探索基於建築信息模型的計算機輔助審核制度，在特定區域試行開展不動產立體化登記。改革閒置土地處置和收回機制，完善土地閒置費收取標準與閒置時長掛鉤政策，創新土地盤活利用方式。加強重大產業項目用地保障。完善深汕特別合作區管理體制和配套政策。探索自然保護區及風景名勝區非核心區域合理有效利用模式。

（十二）深化司法領域改革和交流合作。建立訴訟與調解、仲裁有機銜接的「一站式」國際商事糾紛多元化解決機制。在民事訴訟法框架下，探索簡易執行案件快立快執、簡易執行異議案件法官獨任制辦理。支持開展刑事裁判涉財產部分一體化管理制度改革。深化新型知識產權法律保護試點。探索由司法行政部門對商事調解組織進行統一登記，並加強監督管理。支持深圳依法對特定港澳商事調解組織出具的調解協議進行司法確認和強制執行。支持深圳仲裁機構與中國體育仲裁委員會研究體育糾紛化解、仲裁國際合作等工作。

最後，《意見》表示要強化組織實施，包括：

（十三）堅持和加強黨的全面領導。在黨中央集中統一領導下，完善工作機制，加強統籌協調，把黨的領導貫徹到推進深圳綜合改革試點全過程，推動試點任務落地見效。

（十四）狠抓改革舉措落地。國家發展改革委要加強統籌協調，有關方面要按照本意見要求和經批準的事項清單，依法賦予深圳相關管理權限。重要項目、重大事項、重點改革按規定程序報批後實施。廣東省要加大放權力度，支持深圳深化綜合改革試點。深圳要切實擔負起試點主體責任，健全全過程、高效率、可核查的改革推進和落實機制，確保改革事項按期落地；完善重大風險識別及系統性風險防範機制，做好風險評估管控和應對處置。建立健全與綜合改革試點相配套的法律法規、政策調整機制，本意見落實中凡涉及調整現行法律或行政法規的，按法定程序經全國人大常委會或國務院授權後實施。

（十五）強化試點經驗評估推廣。密切跟蹤綜合改革試點進展，注重鞏固綜合改革試點成果，對行之有效的經驗做法以適當形式予以固化並在更大範圍推廣，對新情況新問題及時分析評估，對成效未達預期的試點舉措適時調整完善。重大事項及時向黨中央、國務院請示報告。