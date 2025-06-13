以色列突襲伊朗　中國駐伊使館急籲僑民避險：確保人身和財產安全

以色列對伊朗發動「先發制人打擊」，中國駐伊朗大使館提醒當地中國公民加強安全防範。



中國駐伊朗大使館6月13日在微信公眾號發文指，當地時間6月13日凌晨，以色列對伊朗發動軍事打擊，當前伊朗安全形勢嚴峻複雜。

使館提醒在伊中國公民和企業密切關注形勢發展，進一步增強安全意識，切實加強安全防範，避免前往敏感地區和人員密集場所，確保人身和財產安全。如遇緊急情況，及時向當地警方報警並與駐伊朗使領館聯繫尋求協助。

聯合國國際原子能機構（IAEA）理事會6月12日在維也納通過一項決議，認定伊朗未履行核不擴散義務。伊朗外交部和伊朗原子能組織對此發表聯合聲明，譴責決議的通過是「出於政治目的，缺乏技術和法律基礎」。

伊朗外交部長阿拉格齊也在IAEA表決後確認他會出席美伊第六輪會談，但他警告說，IAEA的決議將使本已複雜的美伊談判變得更為複雜。

《彭博社》指以色列襲擊伊朗使伊朗核問題局勢進一步升級，有可能引發中東新一輪戰爭。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

