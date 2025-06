伊朗以色列戰爭　美國駐以色列大使指正籌措撤僑航班與船隻｜最新

【伊朗/哈梅內伊/以色列/以伊開戰/伊朗核武】以色列6月13日向伊朗多個地方發動空襲,德黑蘭方面其後證實多名官員及核子科學家喪生,當中包括武裝部分總參謀長及伊斯蘭革命衛隊司令等。中東多國譴責以色列的行動,伊朗揚言以色列及美國需要為此付出代價,外媒報道其向以色列發射無人機反擊,伊朗並在13日晚上起發動大規模導彈攻勢,兩方連日互襲。《香港01》會持續報道以色列和伊朗的最新情況。



↓ 點擊影片了解更多伊朗與以色列局勢 ↓

【23:55】感謝各位讀者關注近期伊朗以色列戰爭,《香港01》現已將更多最新情況轉移至「這一版面」中,敬希垂註。

【23:47】美媒CNN引述消息人士指,美國「福特號」航空母艦攻擊群組預料下週將部署在以色列附近的地中海東部,與此同時,另一搜航空母艦正前往中東,以加入或頂替卡爾文森號航母。

而與特朗普討論以伊戰爭的美國共和黨資深參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)也在當日表態,強調自己支持對伊朗採取強硬手段,以確保伊朗不能擁有核武,還補充以色列在近期對伊朗行動表現出色。

【23:30】美國駐以色列大使赫卡比(Mike Huckabee)在社交平台x發文,指美國駐以色列大使館正在籌備撤僑航班和船隻,以疏散美國公民。

【22:09】特朗普會見傳媒,他拒絕回應關於美國是否計劃打擊伊朗或其核設施的問題,又指伊朗方面已主動聯繫,但他覺得「談判已經太晚」。

以色列:摧毀伊朗內部安全總部

【21:45】以軍發起新一輪針對德黑蘭的空襲,以色列國防部長卡茨(Israel Katz)表示空軍摧毀伊朗內部安全部門總部,他指「這是伊朗獨裁者鎮壓的主要工具」。

【21:08】伊朗傳媒報道,德黑蘭西邊的卡拉傑(Karaj)傳出爆炸聲,該處鄰近Payam機場。

【20:49】以色列軍方表示,正攻擊在伊朗德黑蘭的軍事目標。

【20:47】美媒引述消息人士報道,美國特朗普(Donald Trump)政府正考慮是否加入以色列對伊朗核設施的打擊行動。

哈梅內伊:伊朗不會投降

【19:07】哈梅內伊稱,伊朗不會投降,「了解伊朗、伊朗民族及其歷史的聰明人,絕不會用威脅語言對待這個國家,因為伊朗國家不會投降。」

他又警告美國不要軍事干預,指「美國人應該知道,任何美國軍事干預無疑都會帶來無法挽回的嚴重後果。」

【18:25】伊朗最高精神領袖哈梅內伊表示,以色列犯下巨大錯誤,將因此受罰。

【17:39】伊朗國營傳媒表示,最高精神領袖哈梅內伊的電視講話會在短時間內播出。

【17:31】中國外交部發言人郭嘉昆表示, 中方對當前形勢的發展深感擔憂,表示嚴重關切,反對任何違反聯合國憲章宗旨和原則、侵犯別國主權安全和領土完整的行為,中東地區局勢進一步緊張升級,不符合任何一方的利益,對以色列有特殊影響的國家,尤應秉持客觀公正立場,負起應有責任,為緩和局勢、避免衝突擴大發揮積極和建設作用。

以軍:1或2周內達成目標

【17:10】據《以色列時報》指,以軍表示以色列將在1或2周內達成在伊朗的目標,包括在伊朗的福爾多(Fordo)濃縮廠。

位於福爾多的核設施是深藏山腹地下80至90米的設施,十分抗炸,目前全世界只有美國能動用B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」(Bunker buster)炸彈進行精確打擊。

【17:02】以色列能源部長表示,受損的海法煉油設施會在30天內恢復運作。

中國:791公民轉移至安全地區

【16:55】中國外交部表示,已有791名中國公民自伊朗轉移至安全地區,還有逾1000人正在轉移撤離的途中。

中方稱暫未收到有關中國公民在以色列和伊朗傷亡的報告。

【16:30】伊朗傳媒報道,有5名疑似以色列摩薩德(Mossad)特工在伊朗西部洛雷斯坦(Lorestan)被捕,他們涉嫌在網絡上玷汙伊朗國家形象。

【15:30】伊朗邁赫爾通訊社引述伊朗原子能機構負責人稱,伊朗核設施「狀況良好」。

【14:31】伊朗最高精神領袖哈梅內伊(Ali Khamenei)的官方社交平台發佈帖文稱,伊朗永遠不會向猶太復國主義者妥協,將會作出強烈的回應,不會有任何憐憫。

【14:15】有美國媒體引述伊朗軍事專家報道,以伊衝突的結果可能取決於一個簡單的數字,伊朗手上到底還有多少枚中程彈道導彈(Medium-range ballistic missile,MRBM)。

【12:35】由伊朗人權組織人權社運者(Human Rights Activists)成立的通訊社(Human Rights Activists News Agency,HRANA)表示,以色列對伊朗的襲擊已造成585人死亡,1911人受傷。傷亡人員包括軍人和平民。

【10:00】 據伊朗新聞網站報道,首都德黑蘭法特和哈基米亞街區附近發生巨大爆炸。以軍同時針對位於德黑蘭東部,與伊朗革命衛隊有關聯的伊瑪目侯賽因大學(Imam Hussein University)發動襲擊。

【9:15】 伊朗最高精神領袖哈梅內伊(Ali Khamenei)在其波斯語社交平台撰文:「以高貴的海達爾(Haidar)之名,戰鬥開始了。 」海達爾是阿里常用的名字,什葉派穆斯林認為他是第一位伊瑪目(Imam),也是先知穆罕默德(Mohammed)的繼承人。

哈梅內伊在其英文版社交平台則表示:我們必須向恐怖主義錫安主義政權(Zionist regime)給予強烈的回應。我們不會向錫安主義者施以任何憐憫。

【9:10】伊朗伊斯蘭革命衛隊表示,周三(18日)淩晨向以色列發動新一輪導彈及無人機襲擊,並使用了「法塔赫-1」(Fattah-1)高超音速導彈。革命衛隊指「法塔赫」導彈威力巨大、機動靈活,向以色列中部特拉維夫地區發出了強有力的資訊。

【06:49】美國國務院表示,美國駐耶路撒冷大使館將在18至20日期間關閉。

↓ 伊朗勢弱只能捱打?點擊影片了解更多 ↓

【05:59】美國Axios新聞網引述美國官員表示,特朗普在白宮戰情室與旗下國家安全團隊會晤前,與內塔尼亞胡就近期以伊局勢通話,消息指特朗普正考慮美國是否要介入地區衝突,並對伊朗核設施發動攻擊,尤其考慮是否對深埋在伊朗北部庫姆(Qom)的福爾多(Fordo)地下約80米至90米的濃縮廠發動襲擊。

這個核設施極受德黑蘭重視,《紐約時報》指出,目前只有美國的巨型鑽地彈(Massive Ordnance Penetrator)才能夠對此施加有效打擊。

報道引述消息指,內塔尼亞胡仍認為特朗普或在數日內正式介入衝突幫助以色列,以摧毀福爾多濃縮廠。截至目前,美國僅出動防空系統幫助以色列防禦來自伊朗導彈,並且拒絕參加以色列主導的襲擊行動。

2025年6月18日,圖為以色列佔據的戈蘭高地上可見伊朗向以色列發射的導彈正被攔截。(Reuters)

【04:25】《紐約時報》引述美國官員指,伊朗已做好準備通過導彈與其他武器攻擊美國在中東的軍事基地,預料美國一旦介入以伊衝突,就會發動襲擊。

消息還強調,若美國對伊朗所重視的核設施——位於北部庫姆(Qom)的福爾多(Fordo)濃縮廠發動襲擊,那麼伊朗所支持的胡塞武裝將恢復對紅海美國船隻的襲擊,伊拉克和敘利亞的親伊朗民兵組織可能會試圖攻擊那裏的美國基地,還將開始在霍爾木茲海峽部署魚雷,以壓制位於波斯灣的美國軍艦。

此外,消息還補充,伊朗會在美國介入後首先攻擊美國位於伊拉克的軍事基地,還將瞄準並襲擊美國位於阿拉伯國家的軍事基地。

【03:57】被視為與伊朗結盟的也門胡塞武裝政治局旗下成員布哈伊提(Mohammed al Bukhaiti)表示,當局將介入以色列與伊朗衝突,並支持伊朗反對以色列,強調正與德黑蘭進行協調以應對日漸升溫的伊以局勢。

胡塞武裝早前在應對以巴衝突時就表態介入,強調反以挺巴,布哈伊提就強調,將像應對加沙衝突一樣,挺伊反以。

2025年6月17日,以色列特拉維夫,圖為一名以軍士兵在受襲損毀的居民樓房前調查。(Reuters)

【03:45】美媒報道,特朗普在白宮戰情室與國家安全團隊就中東局勢召開的會議現已結束,會議持續逾1小時。

【03:03】伊朗傳媒報道,當局17日逮捕一名外國男子,懷疑他涉嫌拍攝位於布什爾(Bushehr)附近核電站的「敏感」區域,指他非法定居當地,並為以色列情報機構提供相關資訊。

【03:00】以軍發言人戴弗林(Effie Defrin)證實,部隊已殺死伊朗戰時最高軍事指揮官阿里沙德馬尼(Ali Shadmani),強調以軍在當日行動中加強打擊伊朗,攻擊伊朗的核能力、導彈能力和指揮能力。

戴弗林還補充,以軍目前正瞄準伊朗伊斯法罕的導彈發射基地,共有12個發射基地受到以軍打擊。

另一方面,伊朗則通過導彈襲擊以色列北部,主要集中在海法。截至目前,以色列當局已解除防空警報,目前暫未知受損情況。

【02:46】美國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)表示,美國國務院已成立中東工作小組,旨在支持美國在中東人員,幫助他們在以色列與伊朗衝突加劇期間,獲取所需資訊。

她補充將繼續關注中東局勢,並評估與應對當地美國人需求,但透露美國目前未有計劃安排撤僑航班。

【01:30】美媒引述白宮官員指,日前提早結束在加拿大召開的七國峰會日程的總統特朗普已返回華盛頓,他目前正在白宮戰情室會見國安團隊,以權衡是否介入日漸升溫的以色列與伊朗局勢。

特朗普當日早前在社交平台發文指目前已完全控制伊朗領空,強調美國武器較伊朗所擁有的武器與防禦設施更為先進。

2025年6月18日,圖為特朗普在社交平台發文,強調美國武器較伊朗先進,目前已完全控制伊朗領空。(截圖自TruthSocial@realDonaldTrump)

【01:14】伊朗傳媒報道,伊朗高級軍方指揮官呼籲以色列人立即撤離以色列城市海法和特拉維夫。

在他呼籲撤離之前,伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布將對以色列的空軍基地發動新一輪襲擊 。

【00:57】美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)在旗下社交平台發文,指自己清楚伊朗最高領導人哈梅內伊(Ali Khamenei)身處何處,但目前「無意除掉他(not going to takehim out (kil!))」,他還發出另一條帖文,強調德黑蘭應無條件投降(UNCONDITIONAL SURRENDER!)。

2025年6月17日,圖為特朗普在以伊衝突持續升級之際在社交平台發文。(截圖自Truthsocial@realDonaldTrump)

特朗普在帖文中指出,儘管知曉哈梅內伊的藏身地,但為免德黑蘭報復平民與美國士兵,因此不會除掉他,強調局勢持續升級之下,「我們的耐心正在逐漸耗盡( Our patience is wearing thin)」。

6月18日【00:27】路透社引述美國官員指,美國軍方正向中東派遣更多先進戰機,包括F-16、F-22和F-35在內的機型,並擴大戰機在中東的部署範圍,旨在加強美國在當地的軍事力量。

報道引述官員指,美軍部署的戰機,強調這些戰機用以防禦,並非戰鬥。

【23:30】以色列戰略事務部長德爾默(Ron Dermer)表示,以軍已摧毀伊朗鈾濃縮設施,部隊將襲擊行動。

【23:06】路透社引述德國總理默茨指,倘若伊朗仍不在地區衝突間讓步並重返美伊核協議談判,那麼徹底摧毀伊朗核計劃一事或被提上議程。

默茨在七國峰會期間還接受德媒訪問,他強調以軍因軍力受限無法摧毀伊朗核計劃,但美國有,意味暗示美國或出手介入爭端。

他在接受德媒《世界報》(Die Welt)訪問時指,德黑蘭政權在今次衝突中受打擊被嚴重削弱,或無法恢復往昔實力,令伊朗的未來面對巨大不確定性,強調若美伊核談判恢復,則包括德國、法國、英國在內的歐洲國家提供的援助仍和衝突發生前相同並有效。

2025年6月17日,圖為伊朗紅新月會(Iranian Red Crescent Society)在伊朗受以色列襲擊後在一處廢墟中搜尋倖存者。(Iranian Red Crescent Society Via Reuters)

【22:23】特拉維夫早前響起防空警報,以色列稱,伊朗對以色列發起的新一輪導彈襲擊停止,以軍初步評估此次發射的導彈不足10枚。

【22:07】德國總理默茨:以色列的攻擊削弱了伊朗,不要期望伊朗的統治者恢復到之前的勢力。

2025年6月16日,伊朗德黑蘭,圖為以色列襲擊伊朗後,伊朗國家電視台(IRIB)大樓受襲冒出濃煙。(WANA Via Reuters)

【22:05】俄羅斯總統助理烏沙科夫(Yuri Ushakov)表示,隨着中東局勢升級,普京與土耳其總統埃爾多安已同意加強外交和國防部門的聯繫。

【22:05】俄羅斯國際文傳電訊社(Ifax)6月17日引述總統助理烏沙科夫(Yuri Ushakov)表示,普京與習近平將就中東問題通話。

【21:33】以色列航空公司:根據以色列政府的決定,將不再安排航班飛往國外。

【21:30】以色列軍方稱不久前對伊朗西部進行了一輪攻擊。

【19:34】以色列防長卡茨稱,以色列今日將對德黑蘭的重要目標進行攻擊。他表示當前未與伊朗進行會談,稱德黑蘭有超過10個核目標,以色列「即將摧毀它們」。對關鍵的福爾多(Fordo)地下核濃縮設施,卡茨稱其是「一個肯定會得到解決的問題」。

【19:25】中國國家習近平表示:以色列發動對伊朗軍事行動,中方深感憂慮,各方應推動中東局勢盡快降溫。

【18:52】以色列軍方表示,軍方在夜間對與伊朗核計劃和彈道導彈項目相關的數十個目標進行打擊,至少有10名對伊朗核計劃至關重要的伊朗科學家被擊殺。

另外,以軍聲稱,伊朗軍方領導人在多次打擊下,目前已「正在逃跑」。

【18:09】伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)報道,伊朗外交部發言人呼籲七國集團(G7)應停止「一邊倒」(one-sided rhetoric)責怪伊方的言論,並譴責以色列作為侵略者的角色。

【17:41】伊朗革命衛隊發布通告稱,當日早些時候的襲擊擊中摩薩德位於特拉維夫的總部。以色列對此暫無回應。

圖為6月17日,以色列首都特拉維夫可見外籍人士乘坐巴士、經埃及離境。(Reuters)

【17:29】特朗普表示自己從未以任何形式與伊朗就「和平會談」聯繫,稱「如果伊朗想談判,他們知道怎麼聯繫我」。

【17:10】伊朗革命衛隊聲稱同日較早時襲擊以色列軍事情報局和摩薩德的行動中心。

【17:00】特朗普表示沒有太多心情與伊朗談判,但希望在伊朗問題上取得比停火更好的結果,期待伊朗可以全面放棄核計劃。

【16:26】伊朗下令所有醫護人員取消休假。

【15:53】日本內閣官房長官林芳正表示,東京方面正研究安排在中東撤僑等選項。

【15:37】伊朗軍方高層稱會在未來數小時加強對以色列的攻勢,指會向以色列發射數以千計的無人機,又表示今日較早時向以色列發動「更強力」的新一波導彈攻勢。

【15:33】西班牙外相認為,以伊衝突未見有緩和迹象,指歐盟須向以色列實施武器禁運。

【15:16】特朗普表示團隊正協助美國公民離開中東地區,稱沒見到俄羅斯或朝鮮參與協助伊朗。

【15:14】中國外交部呼籲各方,特別與以色列有「特殊影響力」的國家負責,即時採取措施緩和局勢。

【15:11】中國外交部表示部分公民已經撤離到鄰近國家,使領館正與相關部門合作,確保在伊朗及以色列的公民安全及迅速安排撤離。

【15:01】印度呼籲公民離開德黑蘭,當地留學生已安排前往鄰國亞美尼亞。

【14:57】哥倫比亞廣播公司(CBS)報道,特朗普稱希望伊朗核問題會有一個「真正的結束」,預計以色列不會放慢對伊朗的空襲。他亦指可能僧派萬斯或威特科夫與伊朗官員會面,但要視乎自己返回華盛頓後的情況。

【14:10】以色列軍方聲稱伊朗戰時參謀長沙德馬尼(Ali Shadmani)已被殺害。

【13:43】以軍指偵測到伊朗發射導彈,防空系統正攔截威脅。特拉維夫則響起多次爆炸聲。

【13:35】伊朗西北部城市大不里士(Tabriz)傳出兩聲巨響。

【13:23】特朗普在社交媒體回應提前返國一事,稱馬克龍不知道他前往華盛頓的真正原因,指肯定和停火毫無關係,而且原因要比停火要重要得多,並呼籲大家關注後續。

【11:53】英國海事安全公司Ambrey證實,早前在阿聯酋豪爾費坎(Khor Fakkan)東部22海浬發生的一宗事件與安全無關。

圖為2025年6月15日,伊朗納坦茲核設施遭以色列空襲後的衛星圖片。(Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

【11:50】美國駐耶路撒冷大使館宣布在17日繼續關閉,並指示所有美國政府僱員及家屬留在避難所,直到另行通知; 使館目前亦不會撤離或直接協助美國公民離開以色列。

【11:44】卡塔爾、約旦、阿聯酋、巴基斯坦等21個阿拉伯和伊斯蘭國家的外長發表聯合聲明,敦促以色列必須停止對伊朗的敵對行動。

圖為2025年6月16日在社交平台流傳的片段截圖顯示,伊朗一條公路有大批車輛駛離德黑蘭。(Reuters)

【11:24】G7領袖聲明重申保障平民安全,以及以色列有權自衛,並支持對以色列的安全。他們亦會留意局勢對國際能源市場的影響,亦準備協調。

【11:21】G7領袖發表聯合聲明,重申伊朗永不可以擁有核武,呼籲伊朗危機的決議可為中東帶來更大的緩和局勢,當中包括加沙停火。

【10:53】美媒Axios稱,特朗普團隊向伊朗提出在本週舉行核協議及停火談判,白宮亦研究安排威特科夫與伊朗外長阿格拉齊會面。

【10:45】伊朗傳媒指,德黑蘭傳出爆炸聲。其後報道德黑蘭東北三處地方遭以色列導彈擊中。

【10:33】惠譽評級機構預計,以伊朗衝突導致的石油價格地緣政治風險溢價將控制在5至0美元左右。對伊朗的生產或出口基礎設施造成重大破壞將進一步推高價格。

【10:32】英國海事安全公司Ambrey稱已得知在阿聯酋豪爾費坎(Khor Fakkan)東部22海浬發生的一宗事件。

【10:15】法國總統馬克龍表示,特朗普已提出以伊雙方停火,並認為推翻德黑蘭政權將會是一個戰略錯誤。

【10:04】特朗普呼籲德黑蘭民眾撤離,半島電視台認為,此舉可能是製造恐慌,迫使伊朗官員達成協議。

【09:40】《紐時》引述一名美國官員報道,特朗普提議副總統萬斯及中東問題特使威特科夫本週與伊朗官員會面。

【09:33】哥倫比亞廣播公司(CBS)及英國廣播公司(BBC)指,國務卿及國家安全顧問魯比奧與特朗普一同返回華盛頓。

【09:24】《紐約時報》指,特朗普正考慮是否協助以色列破壞伊朗的福爾多濃縮鈾設施。報道稱目前只有美國的地堡炸彈才有如此攻擊力。

【09:11】赫格塞思表示,特朗普仍然有意與伊朗達成協議。

【08:52】路透社引述白宮一名幕僚否認美國攻擊伊朗的說法,重申美軍處於防禦姿態。

【08:39】中國駐以色列使館16日呼籲當地的中國公民盡快通過陸路邊境口岸轉道回國或離境。

【08:36】特朗普表示,他需要盡快返回華盛頓。

【08:32】美國防長赫格塞思稱,美國已保持警惕並已作準備,並會保衛區內的美國資產。

【08:27】霍士新聞指,特朗普已要求白宮國家安全委員會準備戰情室。

【07:45】白宮表示,因中東衝突,美國總統特朗普將提前離開七國集團(G7)峰會。

【06:50】半島電視台報道,伊朗首都德黑蘭發生多次爆炸。

【06:30】美國總統特朗普在社交平台Truth Social上發文,稱伊朗簽署了自己叫他們去簽的「協議」,並強調伊朗不能擁有核武器,「每個人都應該撤離德黑蘭」。

【06:09】美國國防部長赫格塞思(Pete Hegseth)稱已下令向中東地區部署更多力量。

伊朗發動無人機和導彈攻擊

【05:30】伊朗發動彈道導彈襲擊後,以色列中部地區和南部貝爾謝巴(Beersheba)響起警報。

【04:57】美媒指伊朗媒體引述伊朗革命衛隊發言人表示,伊朗對以色列的第九波攻擊已經開始,並將持續到黎明。以色列目前已接近午夜。

【04:10】路透社報道,位於以色列海法的煉油企業Bazan Group表示,伊朗襲擊導致發電站嚴重破壞,所有設施均已關閉,3名員工死亡。

【04:00】據伊朗官方媒體Press TV報道,伊朗對以色列發動了新一輪攻擊。

伊朗邁赫爾通訊社報道,攻擊事件包括無人機和導彈,目標是以色列城市海法和特拉維夫。

2025年6月17日,以色列特拉維夫,伊朗向以色列發射導彈後,圖為一架攔截器在空中飛行。(Reuters)

【03:45】美國尼米茲號航空母艦正在駛離南海,前往中東。同時,30多架美國空中加油機從美國基地起飛,跨越大西洋。

【02:39】以色列國防軍宣布,正在空襲伊朗西部的彈道導彈發射器。

內塔尼亞胡不排除刺殺哈梅內伊

【02:12】美媒引述以色列總理內塔尼亞胡表示,殺死伊朗最高領袖哈梅內伊(Ali Khamenei)可能結束衝突。

【02:05】伊朗國營通訊社Nour稱,伊朗在大不里士(Tabriz)附近擊落一架以色列的F-35戰鬥機。以軍否認為「假新聞」。

以軍擊落伊朗F-14戰機

【01:40】以色列軍隊稱,成功攔截了10枚射向以色列的導彈,並襲擊了伊朗境內的兩架-F-14戰鬥機。該戰機由美國製造,據信這已是仍在服役的最後兩架F-14。

【01:38】美國駐約旦大使館告美國公民,隨着伊朗和以色列繼續互相攻擊,約旦領空可能出現「飛彈、無人機或火箭」。

【01:30】美國國務院將對以色列的旅行警告提升至最高級別4級,敦促美國公民不要前往以色列,因為「存在武裝衝突、恐怖主義和內亂」。

【01:09】以色列國防軍發布影片,稱以色列空軍轟炸了一輛在伊朗德黑蘭和庫姆(Qom)之間的高速公路運送武器的貨車。據稱該貨車載有地對空導彈發射器。

以色列襲擊伊朗國家電視台大樓

【01:05】以色列軍方聲明稱,伊朗武裝部隊利用伊朗國家電視台在平民掩護下開展軍事行動,稱以軍襲擊旨在盡可能減少對無關人員的傷害。

【00:27】美媒引述美國官員稱,在以伊衝突日益加劇的情況下,美國尼米茲號航空母艦(USS Nimitz)打擊群將「毫不拖延地」前往中東。

【00:10】美國總統特朗普在加拿大參加G7峰會期間,表示:「我想說伊朗不會贏得這場戰爭......他們應該立即對話,以免為時已晚。」

【00:04】以色列國防部長卡茨(Israel Katz)在社交平台X證實,以軍攻擊了伊朗政權的「宣傳和煽動廣播機構」。

【23:28】美國國務院周一將對以色列的旅行警告提升至最高級別,並警告美國人不要前往以色列。

【23:15】伊朗國家電視台稱遭到以色列襲擊。

【23:10】國際原子能機構(IAEA)警告,以色列空襲後,伊朗納坦茲的核設施可能受到污染。

【22:35】美媒6月16日引述消息人士指,伊朗在遭受重創後,正透過在作為中間人的阿拉伯國家,發送尋求與美國、以色列對話的訊息。

【21:44】伊朗傳媒指,以軍空襲德黑蘭西部軍事基地。

德黑蘭西部響起巨大爆炸聲

【21:35】央視新聞報道,伊朗首都德黑蘭西部16日下午響起巨大爆炸聲。當地防空系統隨後啟動。

內塔尼亞胡:以軍已掌控德黑蘭領空

【21:22】以色列總理內塔尼亞胡發表聲明稱,以色列空軍已經「掌控德黑蘭領空」,正在實現消除伊朗核威脅和導彈威脅的兩大核心戰略目標,並邁向最終勝利。

以方又對德黑蘭市民發出立即撤離的緊急通告,稱以軍正在展開軍事行動。

2025年6月15日,以色列攻擊伊朗後,伊朗德黑蘭沙蘭油庫升起濃煙。(Reuters)

【20:32】伊朗證券交易所暫停交易,直至另行通知。

【18:52】俄羅斯克里姆林宮表示,準備好為以伊問題斡旋,又指俄方過去提出把伊朗鈾儲存在俄羅斯的提議仍然有效。

【17:02】IAEA總幹事格羅西指,納坦茲核設施沒有額外損壞;伊斯法罕的核設施則有四座建築物受損;他正與當地的調查員保持接觸,強調以他們的安全為優先考慮,並認為軍事衝突拖延邁向取得伊朗不會擁有核武長遠保證的外交努力。

以軍:摧毀伊朗三分一導彈發射器

【16:58】以色列軍方表示,空軍摧毀伊朗三分一地對地彈道導彈發射裝置,並取得在伊朗空域的絕對優勢。

【16:56】英國海上貿易行動辦公室(UKMTO)接獲多份報告,指波斯灣及霍爾木茲海峽水域的電子干擾情況有所增加,影響船隻定位。

【16:15】伊朗外交部表示,當地議會正在備退出《核不擴散條約》議案,但重申德黑蘭方面仍然反對大規模殺傷武器。

【15:44】以色列旅遊部估計,目前有大約4萬名遊客滯留當地。

【15:42】俄羅斯15日宣布從伊朗撤出部分公民,並暫停駐德黑蘭大使館領事部門的運作。

【15:39】中國敦促以色列及伊朗即時採取措施,緩和區內局勢。

【15:36】以色列國防部指,四間參展巴黎航空展的以色列公司遭主辦單位關閉攤位。

【15:31】內塔尼亞胡接受霍士新聞時表示,伊朗曾兩度計劃暗殺特朗普,形容對方是伊朗的頭號敵人。

【13:36】以色列防長揚言,德黑蘭的居民「很快」需要付出代價。

【13:16】美國駐以色列大使赫卡比(Mike Huckabee)表示,伊朗導彈落在駐特拉維夫大使館附近,大使館有輕微破壞,但沒有美國人員受傷,而使館則因為避難命令仍然生效,需要暫時關閉。

【13:10】伊朗稱已處決被控為以色列情報部門當間諜的人士。

【12:51】伊朗總統佩澤希齊揚(Masoud Pezeshkian)表示,德黑蘭方面無意發展核武,但有權研究及擁有核能,強調無意或發動戰爭。

【12:14】以色列軍方稱空襲伊朗伊斯蘭革命衛隊精銳部隊聖城旅(Quds Force)位於德黑蘭的總部。

【11:36】以色列紅大衛盾會(Magen David Adom)指,當地中部遭彈道導彈攻擊後,至少3人喪生、67人送院。

以色列特拉維夫6月16日再遭伊朗導彈襲擊,救援人員疲於奔命。(Reuters)

【10:48】伊朗伊斯蘭革命衛隊稱使用新方法,利用新一輪導彈攻勢「干擾敵方的多重防衛系統」。

【10:09】伊朗傳媒報道以色列海法成為伊朗新一輪導彈攻勢的目標。

【09:48】以色列警方表示,有火箭跌落特拉維夫市內造成損壞,但未有傷亡報告。

【09:11】以軍稱,伊朗向以色列發動新一輪導彈攻勢。天空新聞的片段顯示,特拉維夫附近出現火光。

伊朗6月16日向以色列發動新一輪導彈攻勢,以軍的防空系統在特拉維夫進行攔截。(Reuters)

【09:04】伊朗衛生部表示,以色列13日空襲至今,已造成當地224人喪生。以色列的數據顯示,以色列有14人身亡、390人受傷。

【08:38】中國駐伊朗大使館15日宣布,當地使館將從即日起暫停領事辦證服務,直到另行通知。圖為

圖為伊朗的納坦茲核設施。(GettyImages)

【08:31】《華爾街日報》引述以色列官員報道,伊朗納坦茲的濃縮鈾設施或在以軍空襲後崩解,但需要進一步評估細節。

【08:23】伊朗傳媒指,福爾多(Fordo)核設施附近傳出多次巨響,地面亦有明顯震動,顯示當地或遭以軍空襲。

【06:16】伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)證實,以色列周日襲擊導致伊朗革命衛隊情報負責人Mohammed Kazemi和另外兩名官員死亡。

【05:56】路透社引述美國總統特朗普表示,他希望伊朗和以色列之間能夠達成協議,但有時必須透過鬥爭才能達成協議。他還稱美國將繼續支持以色列的防禦。

2025年6月15日,美國總統特朗普從美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地(Joint Base Andrews)登上空軍一號前往加拿大參加G7領導人峰會時揮手致意。(Reuters)

以軍襲擊伊朗中部導彈基地

【05:56】以色列國防軍表示,以色列正在對伊朗中部的地對地導彈基地進行攻擊。

【05:20】哈馬斯武裝旗下卡桑旅(Al-Qassam Brigades)發表聲明,宣布在伊朗與以色列發生衝突後支持伊朗。

【04:51】瑞士駐伊朗大使館宣布暫時關閉,直至另行通知。

路透社指,瑞士駐德黑蘭大使館代表美國在伊朗的利益。瑞士奉行中立政策,自1979年伊朗伊斯蘭革命爆發以來一直如此。

【04:48】法新社引述官員表示,伊朗告訴調解人卡塔爾和阿曼,德黑蘭不會在遭受攻擊的情況下與美國進行談判。

【04:37】據伊朗邁赫爾通訊社,自以色列開始襲擊伊朗以來,已有224人喪生,其中90%是平民。

伊媒:針對以色列行動的第四階段已開始

【04:11】伊朗邁赫爾通訊社(Mehr News)報道,伊朗針對以色列的行動第四階段「真實承諾3」(Operation True Promise 3)已經開始。包括數百枚各種彈道導彈,目標是以色列的住宅建築和基礎設施。

該行動是對以色列首次襲擊伊朗造成數名高級軍事指揮官死亡的「果斷回應」。

以色列襲擊伊朗外交部大樓

【04:10】伊朗外交部副部長哈提卜扎德(Saeed Khatibzadeh)證實,以色列對位於德黑蘭的伊朗外交部圖書館進行了「蓄意且無情的」襲擊。

哈提卜扎德在社交平台X上傳影片,顯示圖書館一片狼藉,並稱多名平民在襲擊中受傷。

【04:00】伊朗塔斯尼姆通訊社(Tasnim News Agency)指,伊斯蘭革命衛隊情報機構負責人和另外2名將軍在以色列襲擊中喪生。

【04:00】以色列國防軍稱,已完成對伊朗的大規模空襲,旨在摧毀伊朗的武器製造能力。攻擊的目標是伊斯蘭革命衛隊、聖城軍和伊朗武裝部隊的基礎設施。

以軍摧毀德黑蘭軍事目標

【03:13】以色列國防軍聲明表示,空軍襲擊並摧毀了德黑蘭的地對地導彈生產基地、探測雷達站和地對空導彈發射器。

以軍發布一段影片,顯示戰鬥機對德黑蘭地對空導彈發射器進行空襲。

導彈擊中以色列北部海法

【02:15】以色列國家緊急服務中心報告稱,伊朗導彈襲擊導致海法至少4人受傷。

【02:10】以色列搜救組織ZAKA表示,伊朗發射更多導彈後,以色列北部城市海法(Haifa)一棟建築遭直接擊中。

路透社亦指炮彈擊中海法,並導致爆炸。

2025年6月15日,以色列特拉維夫,伊朗發射的導彈被攔截。(Reuters)

以色列關閉領空

【01:51】以色列民航局宣布全面關閉領空和機場。以色列航空公司(El Al)宣布暫停全部航班至少到6月19日,且許多歐洲城市的航班將取消至6月23日。

伊朗再向以色列發射導彈

【01:48】以軍稱伊朗發射了更多導彈,正在採取行動攔截,並敦促以色列公民前往避難所。美媒指記者在以色列特拉維夫聽到爆炸聲。

以軍:開始攻擊伊朗西部導彈目標

【01:21】以色列國防軍聲明表示,以空軍已開始對伊朗西部數十個地對地導彈目標進行一連串攻擊。

【01:14】美媒形容以色列與伊朗的衝突升級,以色列軍方表示「一刻也不會停止攻擊」,伊朗則是首次在白天對以色列發動炮擊。

【00:46】以色列總理內塔尼亞胡表示,以方攻擊伊朗是為了防止「核屠殺」(nuclear holocaust)。

【00:30】土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)跟特朗普通話時表示,土耳其準備好擔任斡旋角色,以解決衝突。

特朗普:美國「有可能」介入以伊衝突

【00:05】特朗普接受美國傳媒訪問時稱,美國「有可能」介入以伊衝突,並且願意接受普京來做調解人。

他又發文聲稱可「輕易」解決以伊衝突,以色列與伊朗將達成協議,很快會達至和平。

【23:47】以色列大舉空襲伊朗首都德黑蘭後,據外媒15日報道,不少德黑蘭居民都感到緊張與憂慮,離開城市方向的公路出現車龍。

【23:20】以色列表示,以軍攻勢擊中一架距離以色列約2,300公里、在伊朗東部馬什哈德機場的伊朗空中加油機,是自行動開始以來的最遠距離攻擊。

【22:57】以色列6月14日拘捕兩名公民,指其涉嫌與伊朗合作,實施危害以色列安全的行動。

以色列全國緊急狀態延長至6.30

【22:49】以色列內閣批准把全國緊急狀態延長至6月30日。當地防長卡茨之前在13日宣布進入緊急狀態。

【22:38】以軍發言人指,以方在伊朗行動目標不是推翻政權,而是「消除該政權消滅我們的能力」。

2025年6月15日,以色列持續空襲伊朗德黑蘭,當地出現火災與濃煙(Iranian Red Crescent Society/Handout via REUTERS)

【22:36】美國全國廣播公司(NBC)報道,隨着以色列空襲伊朗德黑蘭的力度升級,德黑蘭部份民眾開始撤離,離開城市的道路出現車龍,部份道路則因受襲而要關閉。

目標包括內塔尼亞胡家族住所

【22:30】以色列媒體指,伊朗的空襲目標包括在哈代拉的發電站、以色列總理內塔尼亞胡家族在凱撒利亞的住所。

路透社:伊朗至少14核科學家亡

【22:27】路透社引述消息人士指,自6月13日以來,伊朗至少有14名核科學家死於以色列的空襲。

【22:17】中國駐伊朗大使館表示,中國駐伊朗大使館領事辦證窗口2025年6月15日(星期日)起暫停對外辦公,恢復日期另行通知。

【21:28】路透社報道,以色列特拉維夫地區傳出爆炸聲。特拉維夫是以色列第二大城市。

伊朗發射彈道導彈

【21:16】伊朗國營傳媒報道,伊朗在全國不同地方朝以色列方向發射彈道導彈。

路透社指,耶路撒冷、特拉維夫響起防空警報。

【21:07】以軍發言人指,以軍過去3天內打擊逾170個目標、720個軍事設施,「約50部戰機攻擊與伊朗核計劃相00關的設施與目標。」

疑導彈擊中德黑蘭中部

【20:57】伊朗傳媒報道,兩個疑似導彈的飛行物擊中德黑蘭中部,造成爆炸。

以色列2025年6月15日攻擊伊朗煉油設施,德黑蘭南部冒煙(Reuters)

【20:47】以色列再大規模空襲伊朗,當地冒煙。以軍稱正展開攻勢,打擊伊朗的核計劃與軍事工業。

【18:47】路透社報道,伊朗首都德黑蘭啟動防空系統,以攔截來自以色列的飛行物。

【18:42】以色列表示在14日晚上空襲也門的行動中,目標是也門胡塞武裝軍事參謀長Muhammad Al-Ghamari,以軍未透露任務結果。

以軍攻擊80目標 空襲伊朗伊斯法罕核設施

【17:52】以色列表示,以軍15日下午攻擊位於伊朗德黑蘭的約80個目標,又稱空襲了伊朗伊斯法罕(Isfahan)的核設施。

摩薩德2人傳被捕

【16:52】伊朗半官方塔斯尼姆通訊社(Tasnim)引述當地警方稱,兩名以色列情報和特勤局人員在厄爾布爾士省(Alborz)被捕,指他們當時正準備炸藥和電子設備。

【16:11】以色列指位於海法的煉油廠管道遭伊朗導彈擊中受損,設施內沒有傷亡,當局正評估損害對運作及經濟影響。

【16:10】伊朗外長阿拉格齊表明,假如以色列停止攻擊伊朗,德黑蘭方面亦會停止報復行動。

【16:07】以色列防長表示,將攻擊伊朗境內的設施,並繼續摧毀伊朗在德黑蘭及世界各地的核能力和武器系統。他強調以軍會繼續在伊朗的行動,稱必須執行重要目標。

【16:02】以色列防長稱已指示軍方向德黑蘭武器生產設施附近的居民發出撤離警告。

【15:19】以色列當局表示,伊朗的空襲死亡人數增至10人,其中6名死者來自特拉維夫市郊巴特亞姆(Bat Yam)的遇襲建築物,另外近200人受傷、7人仍然下落不明。

【15:00】以色列軍方向伊朗核反應堆的民眾發出撤離警告,不過其後澄清民眾應遠離武器生產及儲存設施。

【14:56】阿拉格齊稱,原本與美國進行的下一輪核談判或為達成協議鋪路,惟遭以色列阻撓,又認為以色列的攻擊是破壞談判,並對美國參與其中感到遺憾,指華府需要譴責以色列攻擊伊朗核設施。

以色列特拉維夫市郊巴特亞姆(Bat Yam)一座住宅大廈6月15日遭伊朗導彈擊中,樓宇部分倒塌,事件導致最少6死近200傷。(Reuters)

【14:48】伊朗外長阿拉格齊(Abbas Araqchi)指德黑蘭對以色列的回應是自衛,又批評對方襲擊西南部城市阿薩盧耶(Assaluyeh)的舉動是將衝突帶到波斯灣。

【14:44】正在中東訪問的德國外長瓦德富爾(Johann Wadephul)表示,德國正與英法兩國溝通,嘗試與伊朗進行核談判。

【14:37】伊朗傳媒報道,德黑蘭的煉油廠正常運作。

【13:03】也門胡塞武裝稱與伊朗協調,向以色列發射彈道導彈。以軍則指在過去一小時攻擊伊朗西部多個目標,包括儲存及導彈發射基礎設施。

【12:40】特朗普表示伊朗遇襲與美國無關,警告德黑蘭方面如果以任何方式及形式對美國發動攻擊,美軍就會以前所未有的規模打擊對方。他同時稱可以輕鬆促成伊朗與以色列之間的協議,結束這場衝突。

特朗普6月14日在美國陸軍成立250周年兼他79歲生日當天發表講話。(Reuters)

【12:33】美國最大的穆斯林組織聯盟美國穆斯林組織理事會(USCMO)呼籲特朗普敦促以色列停止攻擊,包括停止針對伊朗民眾、使用美國炸彈、戰機及納稅人的資源。

【12:00】以色列傳媒報道,伊朗新一輪導彈攻勢造成8人喪生,其中4人在特拉維夫南部的一座建築物內遭導彈擊中身亡;另外4名女死者則來自同一家庭。

【8:54】以色列救援部門指,特拉維夫一座8層高的住宅大廈遭導彈直接擊中,造成明顯損毀,目前未知傷亡情況。

圖為2025年6月15日,以色列中部一座住宅大廈遭伊朗導彈擊中後的損毀情況。(Reuters)

【7:55】特拉維夫再響起防空警報,以色列防空系統攔截多枚伊朗導彈。

馬克龍:伊朗重返美伊核談判是緩和局勢唯一途徑 佩澤希齊揚:若以續襲擊就不會發生

【7:32】伊朗總統佩澤希齊揚(Masoud Pezeshkian)14日晚與法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)通話,馬克龍早前在社交平台發文呼籲伊朗重回談判桌,與美國進行核協議談判。

伊朗傳媒引述澤希齊揚指,伊朗從未尋求戰爭,但將毫不猶豫地進行自衛。伊朗不會接受無理要求和施壓下的雙重標準,也不會在以色列繼續發動攻擊時坐在談判桌前。

2025年6月15日,伊朗德黑蘭,圖為以色列襲擊後,伊朗德黑蘭的沙赫蘭油庫爆炸燃起大火。(Reuters)

【6:37】伊朗傳媒指,以色列襲擊了位於德黑蘭的伊朗國防部總部,其中一座行政大樓受到輕微損傷,而同一地區的另一起襲擊則瞄準了國防部旗下一個機構防禦創新與研究組織(SPND)總部。

【6:07】以色列國家安全總局(又稱辛貝特,Shin Bet)局長巴爾(Ronen Bar)宣布辭職,《以色列時報》指,預料早前退役的以軍將領David Zini將接替他出任,預計尚需要數週時間以確定最終任命。

央視報道指,巴爾今年3月21日就遭以色列政府要求卸職,不過隨後引起反對,法院暫時禁令凍結他的職務,巴爾當時指這決定非出於專業考量,而是總理內塔尼亞胡要求他在一系列議題上進行效忠。

【5:10】以軍指,旗下部隊在當晚空襲伊朗國防部、核計劃設施總部以及多處能源設施。

【5:10】美媒引述伊朗與以色列報道,以軍發言人表示,以色列空軍對伊朗的行動已持續近40個小時,針對伊朗逾150個目標發動襲擊,強調僅針對伊朗軍事、核計劃設施以及恐怖組織高層進行打擊。

2025年6月14日,以色列蓋代拉,圖為伊朗向以色列發射的導彈被攔截。(Reuters)

另一方面,伊朗德黑蘭、伊斯法罕和馬什哈德(Mashhad)等多個城市啟動防空系統,當局指以色列今次襲擊出動無人機和導彈。

【5:07】伊朗傳媒指,當局位於西北部的Shahran油庫遭到以色列襲擊,強調設施內儲油量不多,情況受到控制。

【5:02】約旦傳媒指,約旦當局有感以伊局勢升溫,再次暫停領空,直至另行通知。

【4:46】伊朗傳媒指,以色列城市海法的一間煉油廠遭導彈襲擊。

【4:32】路透社引述目擊者報道,爭議地區耶路撒冷上空出現多枚導彈,以色列城市海法響起警報。以軍強調公眾將被安排到避難所躲避空襲,直至另行通知撤離。

伊朗傳媒指,伊朗發射導彈與無人機成功擊中以色列軍事目標。

【4:22】路透社報道,伊朗周六繼續報復以色列,當晚對以色列發動新一輪導彈襲擊,伊朗今次襲擊是自日前報復以色列周五打擊德黑蘭以來,第二輪報復以色列的導彈襲擊。

以色列周六早前襲擊伊朗多地,包括德黑蘭,以軍在伊朗今次報復之際表示,正在襲擊位於德黑蘭的軍事目標,強調以色列防空系統正在應對伊朗導彈襲擊。

【3:23】以色列國會發言人表示,國會將在14日起暫停非必要議程,國會人員將在15日起進行遙距辦公,教育部長基什(Yoav Kish)表示,以色列學生將從下週起進行遙距上學,強調命令適用體育教育、特殊教育、常規與非常規教育課程,而即將舉行的畢業考試將延後一週。

【2:22】以色列總理內塔尼亞胡在周六舉行的視像講話中誓言對伊朗反擊以色列襲擊做出回應,他警告德黑蘭,將襲擊當局境內的每一個地點和每一個目標,強調以軍目標,旨在消除伊朗對以色列的「雙重威脅」,即他所聲稱的德黑蘭的核計劃與導彈武器庫。

他還預告以軍戰機將在不久的將來,出現在伊朗首都德黑蘭上空。

【2:07】伊朗首都德黑蘭再次傳出爆炸聲。以色列陸軍電台消息稱,伊朗位於德黑蘭和伊斯法罕的防空系統已啟動。伊朗媒體報道,德黑蘭已啟動防空系統。

【1:58】國際原子能機構(IAEA)表示,伊朗伊斯法罕核電廠的四座建築在以色列周五的襲擊中遭到破壞,其中包括一座鈾轉化設施和一座燃料板製造廠,不過強調現狀暫時穩定,預料廠房外部的核輻射不會增加,與日前遭襲的納坦茲核設施狀況相似。

【1:34】以軍方舉行簡報,指以色列今次襲擊伊朗沒有美國支持,強調以軍對伊朗襲擊仍在進行中,將繼續進攻並摧毀伊朗的地對地導彈陣地。

【1:21】伊朗傳媒指,伊朗的南帕爾斯天然氣田在以色列周六的襲擊中部份損毀,其中煉油廠中有裝置因襲擊起火,當局出動消防將火救熄,預料影響約1200萬立方米天然氣停產。

南帕爾斯天然氣田是世界上規模最大的天然氣田,日產量超過7億立方米的天然氣,佔伊朗天然氣總產量的65至70%。

【1:11】主張緩和衝突的法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)在社交平台發文,呼籲伊朗重返談判桌,強調達成核協議是緩和局勢的唯一有效行徑,他還敦促各方保持最大限度的克制,避免事態升級。

【1:02】英國首相施紀賢(Keir Starmer)表示,英國正將包括戰機在內的軍事資源調動至中東地區,以對該地區的突發事件提供支持。

【00:35】6月14日是特朗普生日,路透社報道,內塔尼亞胡祝願特朗普生日快樂還感謝美國一如既往的對以色列的支持,他在聲明中感謝特朗普「果斷、勇敢,擁有清晰的願景和明確的行動。您為以色列做出了偉大的貢獻」。

6月14日還是美國陸軍建軍250周年,當局在華盛頓將舉行閱兵儀式,內塔尼亞胡也向美軍建軍250周年致賀,稱美軍是「兩個半世紀以來自由的守護者」。

【00:34】伊朗軍方指,伊朗最高領袖哈梅內伊的高級顧問沙姆哈尼(Ali Shamkhani)因傷勢過重離世,他早前在以色列的空襲中嚴重受傷送院。

美俄首腦通話討論中東局勢 稱普京譴責以色列襲擊伊朗

6月15日【00:04】俄羅斯總統助理烏沙科夫(Yuri Ushakov)指,特朗普與普京14日就以伊局勢進行通話,通話時間長達50分鐘,他稱普京譴責以色列對伊朗的軍事行動,並對衝突可能升級表示嚴重關切。

他還補充,特朗普與普京在通話中均不排除,美國與伊朗重返核計劃談判的可能性,稱特朗普強調,美國談判代表已準備好與伊朗代表恢復談判工作。

烏沙科夫續指,而在俄烏方面,普京指俄羅斯計劃在6月22日與烏克蘭就俄烏進行談判,他還補充,普京在通話中祝賀特朗普生日快樂。

美國與伊朗原定周日在阿曼舉行談判,阿曼早前指今次核談判取消。

【23:37】中國外交部長王毅6月14日分別同伊朗外長阿拉格齊(Abbas Araqchi)與以色列外長薩爾(Gideon Saar)通電話,王毅強調中方明確反對以色列違反國際法以武力襲擊伊朗。

【21:41】以軍表示,逾70架以色列空軍戰機參與較早前針對伊朗首都德黑蘭的任務,以實現對德黑蘭的「空中行動自由」。

任務鎖定約40個目標,包括防空系統及相關設備等。

【21:24】在伊朗發起反擊攻勢後,以色列一方公開航拍畫面,顯示以色列

特拉維夫附近城市里雄萊錫安(Rishon LeZion)情況,可見多間房屋損毀。

【21:02】以色列國防軍發布片段,指是摧毀伊朗彈道導彈發射器的畫面。

伊媒:伊朗考慮封鎖霍爾木茲海峽

【20:32】伊斯蘭共和國新聞網(IRINN)報道,根據伊朗國會安全委員會成員科薩里(Esmail Kosari)指,伊朗正認真考慮封鎖霍爾木茲海峽。

霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)位於阿曼與伊朗之間,是石油運輸的重要通道。

德黑蘭住宅樓宇受襲60死

【19:02】伊朗國營傳媒指,以軍6月13日早上對伊朗首都德黑蘭的空襲行動導致一棟14層高的住宅樓宇受襲,60人死亡,包括20名兒童。

【18:40】伊朗傳媒報道,西部克爾曼沙赫省(Kermanshah)軍事基地發生爆炸,冒起濃煙。

【18:37】在以色列稱空襲行動造成9名伊朗高級核科學家死亡後,伊朗塔斯尼姆通訊社(Tasnim News Agency)則指,3名核科學家死於空襲,並公布姓名為Ali Bakaei Karimi、Mansour Asgari與Saeid Borji。

以色列:伊朗兩核設施嚴重損毀

【18:28】以色列軍方指,在以軍空襲後,伊朗伊斯法罕(Isfahan)與納坦茲(Natanz)核設施已經嚴重損毀,伊朗將需要數週以上時間以修復這兩設施,以方又指,這輪攻擊造成9名伊朗高級核科學家死亡。

以色列稱,在動用數百彈藥襲擊伊朗境內逾150個目標後,通往伊朗首都德黑蘭的空中道路實際上「已經開放」。

以色列3死150傷

【15:31】伊朗展開反擊後,6月13日晚上至14日凌晨發射多枚彈道導彈,據以色列傳媒報道,以方3人死亡,150人受傷。網絡影片顯示位於特拉維夫的以軍總部一帶遭導彈襲擊。

【16:51】以色列國防軍幕僚長及空軍首長發表評估報告,稱「前往德黑蘭之路已經鋪平」,空軍戰機將會攻擊德黑蘭的目標。

【16:49】伊朗宣布繼續關閉空域,直到另行通知,同時警告美英法三國不要協助以色列阻止伊朗的攻擊,否則德黑蘭會以三國的船隻及基地作為目標。

【16:32】教宗良十四世(Leo XIV)呼籲各方對話,推動和平。

【16:22】伊朗外交部表示,目前尚未就是否與美國進行第六輪核問題談判作「最終決定」。

【16:21】伊朗國營傳媒稱,德黑蘭一個住宅區遭以色列空襲,造成大約60人喪生,當中包括20名兒童。

【15:25】伊朗官方傳媒報道,軍方總參謀部兩名副指揮官在以色列空襲中喪生。

【15:14】伊朗原子能機構指,福爾道(Fordow)核設施輕微受損。

【15:06】黎巴嫩宣布會在當地時間14日早上10時重開空域。

【14:48】伊朗法斯通訊社引述軍方高層指,伊朗將繼續向以色列發動空襲,而且下一輪對以色列的攻勢將使用的導彈數量會是之前的「20倍」,並揚言衝突會在未來數天蔓延至區內美軍基地。

【13:42】以色列多個地方響起防空警報,國防軍表示正攔截伊朗的無人機攻勢。

【12:45】新加坡《聯合早報》報道,伊朗政府消息人士聲稱,以色列國防部大樓遭伊朗導彈擊中,當地傳媒部分證實大樓附近中彈。

【12:34】約旦宣布在當地時間14日早上7時半重開空域。

伊朗6月14日向以色列發動導彈攻勢,報復對方早前的空襲行動,圖為以色列特拉維夫附近城市里雄萊錫安(Rishon LeZion)有建築物受損,救援人員到場調查。(Reuters)

【12:22】以色列救援部門證實當地中部再多一人死於伊朗空襲,令總喪生人數增至3人。

【12:13】伊朗外交部指控美國支持以色列空襲,並認為此舉已經令核談判沒有意義。

【11:53】以色列空軍再空襲伊朗境內的多個目標。

【11:32】以色列救援部門表示,當部中部有住宅大樓遭伊朗導彈擊中,導致1死19傷。

【11:28】半島電視台引述中東問題學者Shahram Akbarzadeh指,伊朗無意與美國爆發衝突,但認為以色列有意希望衝突升溫時,迫使華府履行對以色列的安全承諾,並導致伊朗政權變天。

【11:01】美媒報道,法國原定在下週與沙特阿拉伯在聯合國大會上共同主持以巴兩國方案的會議,但因為中東局勢緊張而延期。總統馬克龍表示法國決心承認巴勒斯坦建國,同時稱部署在中東的法國部隊已準備協助保障包括以色列在內的區內夥伴,但不會參與攻擊伊朗。

【10:13】路透社的目擊者表示,特拉維夫及耶路撒冷響起防空警報,並傳出爆炸聲;以色列軍方呼籲公眾到防空設施暫避,直到另行通知;防空系統亦正攔截來自伊朗的導彈。

圖為2025年6月14日,伊朗向以色列進行報復行動後,以色列的執法及救援人員在特拉維夫調查情況。(Reuters)

【10:00】伊朗塔斯尼姆通訊社報道在社交媒體發文,聲稱德黑蘭方面擊落一架以色列F-35戰機,並俘虜一名機師。以色列國防軍其後否認有關說法。

【09:44】以色列軍方指,伊朗向以色列發起新一輪導彈攻勢,目前正在攔截中。以色列多個地方響起防空警報。

【09:30】聯合國安理會就中東局勢舉行緊急會議,中國常駐聯合國代表傅聰在會上譴責以色列侵犯伊朗主權、安全和領土完整的行為,敦促以色列立即停止一切軍事冒險行動。

傅聰表示,以色列13日凌晨對伊朗境內多處目標發動大規模襲擊,造成伊方核設施受損和人員傷亡。中方譴責以色列侵犯伊朗主權、安全和領土完整的行為,反對激化矛盾、擴大衝突,對以方有關行動可能帶來的嚴重後果深感擔憂。

他說,地區局勢再度驟然升溫,不符合任何一方利益。中方敦促以色列立即停止一切軍事冒險行動,避免緊張事態進一步升級,呼籲有關各方遵守《聯合國憲章》和國際法,通過政治外交手段解決爭端,共同維護地區和平穩定。

【09:27】以色列警方表示,當地城市拉馬特甘有一名婦女遭掉落在地面的武器碎片擊中身亡,是伊朗採取報復行動以來首次有以色列民眾喪生。

【08:34】法媒引述伊朗傳媒報道,德黑蘭梅赫拉巴德機場(Mehrabad International Airport)遭兩枚導彈擊中。

【07:38】伊朗傳媒報道,德黑蘭部份地區傳來爆炸聲,隨後半空飄起濃煙,目前未知爆炸原因。

【06:51】以軍負責民防的Home Front Command宣布伊朗導彈攻擊逐漸平息,居民可從防衛設施中撤離。

【06:29】以軍指,伊朗再對以色列多地進行第三、第四輪導彈襲擊。路透社引述目擊者指,以色列城市特拉維夫以及爭議地區耶路撒冷再度傳出巨大爆炸聲。

美媒指,一枚導彈落地爆特拉維夫市中心,瞬間煙霧瀰漫。

【06:02】聯合國安理會在6月13日召開緊急會議,伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)表示,以色列在當日開展的對伊朗襲擊中,造成伊朗至少78死逾320傷,其中包括伊朗軍方高官、核子科學家以及市民等。

他指責美國與以色列分享情報與提供「政治支持」,批評美國向伊朗提供武器用以襲擊伊朗。

2025年6月13日,美國紐約,圖為伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼在安理會上發表講話。(Reuters)

【04:13】以軍指在周五(6月13日)的行動中襲擊伊朗多個軍事目標,包括分別位於哈馬丹(Hamadan)與大不里士(Tabriz)的兩個空軍基地,以及位於納坦茲( Natanz )、福爾多(Fordow)與伊斯法罕( Isfahan)的三處核設施。

內塔尼亞胡當日稍晚指,以軍在行動中徹底摧毀了納坦茲的核設施。

IAEA:納坦茲核設施地面工廠被摧毀

國際原子能機構(IAEA)總幹事格羅西(Rafael Grossi)當日稍晚在聯合國安理會的緊急會議上表示,納坦茲核設施的地面濃縮工廠已被摧毀,而福爾多與伊斯法罕的核設施附近發生有軍事活動,目前未知是否被損毀。

路透社引述華盛頓科學與國際安全研究所所長奧爾布萊特(David Albright)指,在觀看衛星圖像後,認為福爾多與伊斯法罕的核設施沒有看到任何明顯的損壞,強調儘管納坦茲的核設施受損,但未有證據表明其位於地底下的涉事有遭到摧毀。

位於納坦茲的核設施是伊朗主要的鈾濃縮設施,在地底下與地面均部署有濃縮工廠。

荷媒:伊朗襲以報復至少35傷

【04:05】荷蘭傳媒BNO在社交平台指,伊朗今次報復式襲擊以色列,至少35人受傷,其中1人危殆。

【03:48】伊朗13日晚間向以色列發射逾導彈報復以色列襲擊,路透社引述美國白宮官員證實,稱美國在今晚的襲擊中幫助以色列攔截伊朗導彈,其中美國的攔截行動經由地面防空系統,強調迄今尚未動用美國戰機與軍艦協防。

2025年6月13日,以色列特拉維夫,圖為特拉維夫受伊朗報復式導彈襲擊,受襲一處地方冒出滾滾濃煙。(Reuters)

以軍隨後指,伊朗今次襲擊以色列所發射的導彈少於100枚,大部份被防空系統攔截,少數建築受損,部份是被攔截導彈引爆伊朗導彈後破損的殘骸擊中。

2025年6月13日,以色列特拉維夫,有建築受伊朗報復以色列襲擊所發射導彈擊中受損起火。(Reuters)

【03:31】路透社引述美國白宮官員指,特朗普與內塔尼亞胡在6月13日以伊衝突期間進行通話。

【03:14】伊朗國家電視台證實伊朗向以色列發射了第三輪導彈。

【02:55】《耶路撒冷郵報》(The Jerusalem Post)引述以色列政府消息人士指,伊朗用導彈襲擊平民區域,行為已然越過紅線,當局將擇機做出嚴肅回應。

2025年6月13日,以色列特拉維夫,有建築受伊朗報復以色列襲擊所發射導彈被攔截。(Reuters)

【02:52】伊朗革命衛隊指,已襲擊以色列數十個目標。

【02:43】路透社引述目擊者指,特拉維夫再次響起空襲警報,隨後傳來爆炸聲,與此同時,另有身處耶路撒冷的目擊者指當地發生多起爆炸事件。

【02:21】以色列特拉維夫遭伊朗導彈襲擊,煙霧四散沖天。伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)指,數百枚導彈飛向以色列,伊朗對以色列的回應現已開始,報道隨後指,第二輪襲以導彈現已發射。

以軍指,已檢測到伊朗第二輪襲擊導彈,數十枚火箭彈正飛向以色列。

2025年6月13日,耶路撒冷地區,圖為伊朗發射導彈襲擊以色列,夜空中劃過導彈火焰。(Reuters)

【02:14】以色列全境響起警報,以軍警告,以色列全境遭受伊朗導彈襲擊,目前未知受損情況,路透社引述目擊者指,特拉維夫上空傳來爆炸聲。以色列國防軍用電台指,伊朗向以色列發射逾100枚導彈。

【02:11】路透社報道指,以色列城市特拉維夫以及爭議地區耶路撒冷拉響防空警報。

【02:08】《以色列時報》指,美國駐耶路撒冷大使館已指示所有工作人員及其家屬就地避難,直至另行通知。

【02:06】以軍表示,確認從伊朗發射的導彈向以色列襲來,防空系統正運作,以便攔截。美國廣播公司(ABC)伊朗即將襲擊以色列中部。

【01:46】伊朗傳媒報道,伊朗最高領導人哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)表示,部隊將採取武力行動,回應以色列襲擊。

就在他發表講話之際,伊朗向以色列發射導彈,目前未知具體目標。以色列電視台第12頻道就引述高級安全官員指,倘若伊朗向以色列開火,將轟炸伊朗境內的天然氣與石油基礎設施。

【01:34】以軍指,自6月13日開始襲擊伊朗以來,以軍已打擊伊朗境內逾200個目標。

【00:53】路透社報道,以軍指確認有導彈從也門發射,飛往以色列境內,導彈現已落入約旦河西岸。與此同時,以色列全國響起警報。另一方面,耶路撒冷也響起空襲警報。

2025年6月13日,伊朗德黑蘭,圖為伊朗受以色列襲擊後,部署的陸軍防空部隊開火形成的火焰劃過夜空。(Reuters)

【00:36】伊朗傳媒報道,以軍13日晚開始襲擊位於伊朗庫姆東北部的福爾多核設施,伊朗部隊則在廠房附近擊落一架以色列無人機,另外,伊朗西部的哈馬丹省的空軍基地遭到以色列空襲,而中北部城市Fardiz也成為以色列攻擊的目標。

6月14日【00:28】《以色列時報》引述內塔尼亞胡指,以色列現已摧毀伊朗位於納坦茲的主要核濃縮設施,還預料德黑蘭將舉措回應,指以色列可能遭受陸續有來的報復,強調報復或非常嚴重。

【23:28】《以色列時報》報道,內塔尼亞胡在社交平台X發布影片,他講話中談及今次對伊朗發動的襲擊,強調襲擊的原定日期為2025年4月底。但由於各種原因,這項計劃從4月被延遲。

他還強調自己在去年11月下令摧毀伊朗的核計劃,而這項指令是在黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉(Sayyed Hassan Nasrallah)遭以軍擊斃後不久下達的,聲稱以色列發現伊朗有計劃的將核子進行武器化,不僅僅是鈾濃縮。

編按:鈾濃縮是指通過物理或化學方法提高鈾-235(U-235)在天然鈾中比例的過程,無論是在開發核子武器還是製造核電廠的過程中,鈾濃縮都是一個不可或缺的過程。

內塔尼亞胡表示,在去年以色列對伊朗的導彈計劃實施打擊後,德黑蘭就啟動了一項每月製造300枚導彈的計劃,強調伊朗舉措令以色列面臨威脅,而「我們決定不能再等了。我們正處於午夜」。

【23:17】法媒引述新任伊斯蘭革命衛隊司令帕克普爾(Mohammad Pakpour)譴責以色列襲擊,強調將舉措報復以色列,威脅「地獄之門」將很快向以色列開啟。

伊朗官方早前證實伊斯蘭革命衛隊司令薩拉米(Hossein Salami)在今次以色列襲擊中喪生,此外還有多名核子科學家與軍隊高級將領身亡。

【23:13】以色列軍方表示,目前已從各部隊徵召預備役人員,並將他們部署到「全國所有戰場」,強調今次徵召預備役人員是「以色列國防軍為在伊朗開展所有領域的防禦和進攻,以及作戰行動所做的準備工作的一部份」。

【23:04】美國全國廣播公司(NBC)引述特朗普報道,指伊朗錯過與美國達成核協議的機會,但現在可能還有另一個達成協議的機會。

特朗普還強調,伊朗代表有致電自己,透露伊朗仍希望與美國達成協議。

伊朗傳媒:伊朗否認發射無人機

【20:57】伊朗半官方法爾斯通訊社(Fars News Agency)指,來自保安部門的消息人士否認伊朗向以色列發射無人機反擊,但也指伊朗的報復「將在不久將來發生」。

【20:40】美媒報道,美國總統特朗普今日會與以色列總理內塔尼亞胡通話。

央視:伊朗退出與美國核談判

【20:22】央視新聞指,伊朗正式退出與美國的核談判。

伊朗傳媒:78死329傷

【20:21】伊朗努爾新聞網(Nournews)稱,以色列襲擊德黑蘭居民區,造成78人死亡,329人受傷。

2025年6月13日,以色列襲擊後,伊朗德黑蘭救援人員在受損建築工作。 (Majid Asgaripour/WANA)

【20:01】央視新聞報道,據伊朗民航組織消息,伊朗全國所有機場的國內和國際航班暫停,直至另行通知。 ​​​

伊朗哈馬丹市傳爆炸聲

【19:58】伊朗梅赫爾通訊社(Mehr News Agency)指,伊朗哈馬丹市(Hamedan City)傳出巨大爆炸聲。

【19:35】美國總統特朗普接受美媒採訪時,形容以色列對伊朗的攻擊「非常好」(excellent),又稱美方給伊朗機會,但對方沒有把握,他指伊朗未來遭受的攻擊還會更多。

以色列將關閉全球使館

【18:55】以色列駐瑞典大使館表示,以色列將暫時關閉在各地的使館,期間不會提供領事服務。

【16:58】法國總統馬克龍將會京持國防會議,討論以色列空襲伊朗一事。

【16:41】以色列多間航空公司將客機遷離特拉維夫本古里安國際機場(Ben Gurion Airport),以防機場遭伊朗攻擊。

【16:38】伊朗原子能機構表示,納坦茲的核濃縮設施受損,但沒有洩漏輻射或化學污染情況。

【15:55】以色列軍方指已經攔截所有無人機,當地民眾無需要再留在防空設施內。

【15:39】以色列外長薩爾(Gideon Saar)與德國及意大利外長通話,表明攻擊伊朗是在最後一刻才決定。

【15:34】德國總理默茨(Friedrich Merz)稱,內塔尼亞胡曾在當天早上知會他有關以軍的行動和目標,默茨其後舉行內閣安全會議,重申以色列有權捍衛其生存權和民眾。他表示柏林方面會盡一切措施保護德國民眾,亦會提升當地猶太及以色列設施。

【15:33】以色列安全消息人士透露,在伊朗中部部署的摩薩德突擊部隊在伊朗地對空導彈系統基地附近的空曠地方部署精確制導武器。

【15:14】中國外交部表示,北京方面高度關注以色列襲擊伊朗,對有關行動可能帶來的嚴重後果深感擔憂。中方反對侵犯伊朗主權安全和領土完整,反對加劇矛盾、擴大衝突。地區局勢再度驟然升溫,不符合任何一方利益。中方呼籲有關各方多做有利於促進地區和平穩定的事,避免緊張事態進一步升級。中方願為推動局勢緩和發揮建設性作用。

圖為2025年1月24日,伊朗納坦茲核設施上空的衛星圖片。(Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

【15:01】法國外長巴羅(Jean-Noël Barrot)敦促各方克制,同時指出巴黎方面已多次就伊朗核計劃表達憂慮,包括在本週於IAEA的決議案提出有關問題。巴羅亦表明,法國支持以色列在任何襲擊中自衛。

【14:52】英國《泰晤士報》國防版編輯在社交平台X發文,指伊朗採取報復行動時,英國不會保護以色列。

【14:48】約旦稱在該國空域攔截一批導彈及無人機。

【14:41】以色列軍方證實正攔截以色列境外的伊朗無人機。

【14:30】以色列傳媒報道,以色列空軍在沙特上空開始攔截無人機。

圖為2024年4月19日,伊朗軍方人員在中部城伊斯法罕(Isfahan)核設施附近戒備。(Reuters)

【14:25】埃及總理稱正密切留意區內局勢,並協調增加關鍵日用品戰略儲備。

【14:20】阿聯酋航空宣布取消來往伊拉克、約旦、黎巴嫩及伊朗的航班,同時指來往杜拜的航班或受此影響而延誤甚至取消。約旦較早時已宣布關閉當地空域。

【14:08】阿聯酋及卡塔爾分別強烈譴責以色列空襲伊朗。日本外相岩屋毅則重申,中東和平穩定對日本非常重要,因此呼籲各方克制。

【13:51】消息指伊朗官員不會參加15日與美國的新一輪談判。

【13:50】伊朗國營傳媒證實6名核子科學家喪生。

【13:29】英國首相施紀賢(Keir Starmer,又譯施凱爾或斯塔默)表示,就以色列和伊朗的空襲消息感到憂慮,他敦促各方盡快緩和緊張關係。

【13:10】伊朗政府發聲明,稱以色列的「懦弱」襲擊反映德黑蘭堅持核濃縮、核科技及導彈力量。

【13:00】IAEA指,納坦茲的核設施輻射水平未有上升,德黑蘭方面亦通報當地南部布什爾核電站(Bushehr)未受空襲波及。

【12:57】以色列軍方發言人稱,以軍一共派出200架戰機參與空襲伊朗,攻擊超過100個目標。當局亦提到,伊朗在過去數小時向以色列方面發射過百架無人機,以軍正擊落它們。

【12:46】沙特傳媒引述以色列消息指,以色列特拉維夫(Tel Aviv)遭襲擊,當中包括10個核設施。

【12:40】伊朗傳媒報道,德黑蘭一個住宅區遭以色列空襲後,導致5死20傷。

圖為2025年6月13日,以色列空襲伊朗後,德黑蘭有建築物嚴重損毀並冒出濃煙。(Reuters)

【12:38】兩名以色列官員向路透社表示,以色列預計伊朗在未來數小時會有回應措施,包括發射數以千計彈道導彈。

【12:34】沙特阿拉伯譴責以色列襲擊伊朗,指做法侵犯德黑蘭主權、安全及國際法。

【12:06】伊朗國營傳媒報道,伊朗武裝部隊參謀長巴蓋里(Mohammad Bagheri)已經死於以軍空襲。

伊朗國營傳媒6月13日證實,武裝部隊參謀長巴蓋里(Mohammad Bagheri,左)死於以軍空襲。圖為2019年4月18日,巴蓋里與最高精神領袖哈梅內伊在德黑蘭出席活動。(Getty Images)

【12:03】伊朗或向以色列報復在即,內塔尼亞胡呼籲民眾可能在防空設施避難一段時間。

【12:00】以色列總統赫爾佐格(Isaac Herzog)表示,以色列有權及責任自衛,亦會一直有決心及清晰地進行。

【11:58】以色列軍方宣布在西岸的巴勒斯坦城市實施封城,直到另行宣布為止。

【11:57】美國官員稱,華府仍有意在15日與伊朗代表會談。

【11:53】特朗普接受霍士新聞表示,伊朗不可擁有核彈,並希望可以重返談判桌。

【11:45】《紐約時報》報道,以軍向伊朗發動五輪空襲,當中包括伊朗西北地區的最大經濟樞紐和都會區大不里士(Tabriz)。

【11:41】伊朗外交部亦表示,回應以色列的行動將符合國際法,又指以色列的最大支持者美國需要為以色列的冒險主義後果負責。

【11:39】伊朗軍方發聲明,批評以色列襲擊平民及軍事區域,導致婦孺及軍事人員傷亡,形容行為違背國際準則。聲明同時表明會向發起有關行動的指揮官、執行和支持者採取報復。

【11:29】國際原子能機構(IAEA)證實納坦茲核設施遭以色列空襲擊中。

【11:28】中東國家阿曼批評以色列需要為局勢升溫及後果負責。

【11:25】以色列軍方稱,伊朗在最新數月加快發展核計劃,令德黑蘭方面更接近取得核武。當局稱全球已採取可行的外交方式阻止,惟遭德黑蘭方面拒絕。

【11:15】哈梅內伊揚言,以色列將受到嚴厲懲罰。

【10:54】伊朗官媒:以色列向德黑蘭作出新一輪空襲,當地傳出防空炮火聲。

【10:48】伊朗努爾新聞網(Nournews)報道,哈梅內伊的顧問沙姆哈尼(Ali Shamkhani)在以色列的空襲中嚴重受傷。

【10:48】伊朗武裝部隊發言人表示,以色列及美國需要為今次事件付出沉重代價。

【10:47】以色列官員稱,以色列與美國全力協調伊朗問題,又指空襲前已事先通知華府。

【10:36】路透社引述伊朗安全消息,伊朗最高精神領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)仍然生還,並已經得知以色列空襲的簡報。

以色列6月13日空襲伊朗後,德黑蘭市內有建築物受損。(Reuters)

【10:31】伊朗官媒指,納坦茲核設施再傳出爆炸聲。

【10:23】伊朗國家電視台報道,伊朗宣布關閉空域,直到另行公布為止。

【10:17】白宮表示,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)13日將會出席國家安全委員會會議。他曾較早前警告,假如伊朗核談判破裂,中東或爆發巨大衝突。

【10:15】路透社引述伊朗安全消息人士稱,德黑蘭方面考慮就以色列的襲擊採取「強硬回應」。

【10:08】伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)指,伊朗武裝部隊參謀長巴蓋里仍然生存,目前身處指揮中心。

【10:06】以色列駐聯合國代表Danny Danon接受美媒訪問時表示,以色列持續與美國溝通,但襲擊伊朗一事是以色列的獨立決定。

以色列6月13日空襲伊朗多處地點後,德黑蘭有建築物冒出濃煙。(Reuters)

【10:04】伊朗國營傳媒報道,兩名核子科學家Fereydoun Abbasi及Mohammad Mehdi Tehranchi 遭以軍殺害。

【09:44】伊朗國營傳媒證實伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米(Hossein Salami)死於以軍空襲。

伊朗官方證實伊斯蘭革命衛隊司令薩拉米(Hossein Salami)死於以軍空襲。(Reuters)

【09:35】伊朗國營傳媒表示,位於德黑蘭的伊斯蘭革命衛隊總部遭以軍擊中,並指以色列情報部門在伊朗內部進行連串破壞活動。

【09:34】中國駐伊朗大使館呼籲當地公民留意局勢發展,提升安全。

【09:32】以色列空襲伊朗後,半島電視台(Al-Jazeera)引述伊朗專家指,伊朗很大機會不會在15日恢復與美國的核談判。

【09:29】BNO新聞稱,以色列向伊朗發動第二輪攻勢。

【09:27】伊朗國營電視台指,德黑蘭等地的住宅區遭以軍空襲。

【09:24】路透社引述一名以色列國防官員報道,伊朗的多名幕僚,包括總參謀長及資深核科學家或死於今次行動中。

【09:06】以色列軍方稱,空襲的目標包括伊朗軍事指揮官。

以色列6月13日空襲伊朗多個地方後,德黑蘭的民眾在街頭聚集。(Reuters)

【08:57】內塔尼亞胡指,行動針對伊朗位於納坦茲的主要核濃縮設施,強調無意與伊朗民眾為敵,而是將矛頭指向伊朗政權。

以軍6月13日空襲伊朗後,以色列全國響起防空警報。特拉維夫的民眾隨即到防空洞暫避。(Reuters)

【08:53】以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)稱,以色列發起「獅子雄起」(Operation Rising Lion)行動,針對伊朗對以色列生存的軍事行動。他表示行動會持續至完成為止,指行動針對伊朗核濃縮設施、彈道導彈生產工廠及軍事能力。

【08:49】以軍表示完成首階段攻勢,包括空襲伊朗多個軍事設施,當地多個核設施成為目標。

伊朗核設施:這張取自影片的截圖顯示2005年3月30日鏡頭下伊朗伊斯法罕的一座核設施。(Reuters TV via REUTERS)

【08:46】美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)指,美國沒有參與以軍的空襲行動,強調華府的優先事項是保障區內美軍安全。他表示,以色列向美國稱行動屬自衛性質,他同時強調伊朗不應攻擊美軍作為報復。

【08:42】以色列軍方官員稱,以色列襲擊了伊朗境內「數十處」設施。以軍表示伊朗政權正在推動一項研發核武的秘密計劃,而伊朗擁有足夠的聚變材料,可在幾天內製造 15 枚核彈。

【08:41】伊朗國營電視台表示,伊朗暫停德黑蘭霍梅尼機場所有航班。

伊朗核設施:圖為2024年4月19日,伊朗伊斯法罕省名Zardanjan區一座核設施有軍方人員把守。(WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

【08:35】伊朗國營電視台表示,首都德黑蘭聽到多下爆炸聲。另外,國家防空系統處於全面戒備狀態。

美媒Axios新聞網引述消息人士報道,以色列空軍周四對伊朗實施了襲擊。目前尚不清楚以色列的目標是什麼。

路透社引述伊朗國營電視台指,伊朗首都德黑蘭北部發生爆炸,目前暫未知傷亡如何。