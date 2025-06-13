哪吒汽車陷破產邊緣、CEO遭員工圍堵討薪　公司急令全體居家辦公

被譽為內地新勢力車廠的哪吒汽車深陷經營危機，位於上海的總部辦公室近日頻遭員工圍堵討薪，迫使公司內部通知自6月12日起實施全面居家辦公措施。據內部公告顯示，辦公室門禁已失效，員工如需搬離個人物品，須由行政部門向屬地管理部門及物業報備。



內媒《九派財經》報道指出，哪吒汽車董事長兼首席執行官方運舟已於事件爆發後離開上海，前往浙江桐鄉。另有員工向該媒體證實，公司確已於本月12日起要求全體員工居家辦公。

哪吒汽車董事長兼 CEO 方運舟（站立者）質問討薪員工 :「你們這是做什麼？」。（網上影片截圖）

根據內地社交平台於6月11日流傳的影片，數十名員工在哪吒汽車新辦公室門口圍堵方運舟，要求支付被拖欠的薪資。影片顯示現場氣氛緊張，方運舟面對質詢顯得不耐煩，問道「你們這是做什麼？」員工回應稱「討要工資」。

哪吒汽車桐鄉工廠。（騰訊網）

報道還原現場，指稱面對員工要求與方運舟面談，但資方僅稱「你們先選三個人出來」，並表示「以前都在公司共過事，現在還這樣幹嗎？」。此言一出，現場員工情緒激動，有人當場反駁，「我們要工資啊，你這什麼態度？」對此，方運舟僅回應，「我什麼態度，你們該申報就申報去」，說罷隨即關門離場。現場員工雖情緒高漲，仍保持克制，一旁還有人不斷提醒同事「不要吵」。

早在5月底，哪吒汽車上海總部的LOGO就已被連夜拆除，辦公地點亦隨之搬遷。沒想到新址開工首日即爆發員工討薪事件。

中國電動車市場競爭激烈，近年來已有多家電動車商倒閉。去年10月，內地社群媒體上即傳出，曾經奪下銷售冠軍寶座的哪吒汽車已發不出工資，也積欠供應商很多款項。（網絡照片）

綜合早先報道，哪吒汽車為化解債務危機，曾提出「債轉股」方案以推動新融資，但該計劃目前已告失敗。另有知情人士向媒體透露，有投資方希望保留哪吒品牌，但前提是罷免創辦人方運舟。不過，哪吒汽車方面隨即否認傳聞，強調「債轉股是企業自救方案，沒有KPI，也不涉及其他」，並稱不存在罷免方運舟一事，國資股東仍在與我們共同救公司，融資工作其實一直沒停過，只是沒有進一步進展。

哪吒汽車自去年10月起連續爆出經營問題，包括大規模裁員、降薪、拖欠供應商貨款及停工停產。去年12月，方運舟重掌兵符出任CEO，推動員工優化與銷售管道調整，並積極開拓海外市場。然而時至今日，內部財務壓力仍未紓解，員工圍堵討薪事件更使企業前景陷入不確定性。