追求低級趣味長期沉迷賭博　湖北省農業農村廳原副廳長被開除黨籍

據湖北省紀委監委網站周六（14日）消息，湖北省農業農村廳原副廳長、一級巡視員張桂華嚴重違紀違法被開除黨籍



通報指，經查，張桂華喪失理想信念，背離初心使命，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查；違背組織原則，在組織進行談話函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金；違反工作紀律，違規干預和插手市場經濟活動；生活腐化，追求低級趣味，長期沉迷打牌賭博；貪欲膨脹，將公權力異化為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在工程承攬、資金分配等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

張桂華嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經湖北省紀委常委會會議研究並報湖北省委批準，決定給予張桂華開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。