客戶請吃6元一碗麵　安徽2銀行經理各遭重罰3000元　支行長連坐

近日，一則關於安徽渦陽農村商業銀行的內部處理通報近日在網絡上流傳，顯示2名銀行客戶經理因接受客戶的「一碗麵」午餐，被各罰3000元（人民幣，下同），還連累支行行長亦被罰1000元，引發關注。



據這份名為《關於對李玉虎、李陽違規接受客戶宴請問題處理情況的通報》的文件披露，事件發生於2025年6月6日中午。渦陽農村商業銀行青町支行的客戶經理李玉虎與李陽，在當地一家幹扣面館與該行的貸款客戶一同用餐，餐費由客戶方承擔。

這一行為被認定違反了該行《員工行為負面清單》中「不得參加管理服務對象組織的可能影響履行職務的宴請」的關鍵規定。事後兩名員工迅速退還了餐費並提交了書面檢討，但銀行方面並未就此了結。

2銀行客戶經理被各罰3000元。

根據通報，經渦陽農村商業銀行黨委會研究決定，為「嚴肅紀律，教育本人，警示全行」，對直接責任人李玉虎、李陽處以通報批評，並核減各自績效3000元。同時，作為管理責任人，青町支行行長張曉虎也被處罰，核減績效1000元。

據青町支行一名工作人員稱，「通報是真的，我們暫不接受採訪，請聯繫總行。」另一名銀行從業者則回應內媒表示，銀行內部都有規定，員工不能與客戶發生利益往來，涉及額度小的罰款通報，額度大的開除。核減績效就是處罰的一種。

據悉，兩位客戶經理與客戶共同進餐的是一家麵館，食用的是安徽亳州渦陽地區的一種傳統面食「幹扣面」，以黃豆芽、蒜汁、蔥花等為底料。當地一家幹扣面館的負責人稱，幹扣面6塊錢一碗，青町鎮有7家幹扣面館。在當地縣城，一家幹扣面館人均消費約在15元左右。

對此，中央黨校（國家行政學院）教授竹立家表示，對違規接受宴請的處罰不應該看飯店大小，涉及價格高低，而在於是否接受宴請這個行為。只要接受了可能影響職務行為的宴請，就應該被處罰。