殲-10亮相巴黎航展　中航工業：中國戰機越先進　世界天空越安寧

法國巴黎當地時間6月16日，第55屆巴黎航展正式拉開帷幕。本屆巴黎航展上，中國航空工業集團攜新一代隱身戰鬥機殲-35A等戰機、「翼龍」無人機系列以及全球起飛重量最大的民用水陸兩棲飛機AG600等航空裝備重磅登場。因此前印巴衝突引發輿論熱度和國際關注度極高的明星產品殲-10CE也赴約參展。



中國航空工業集團巴黎航展代表團團長李清堂在接受採訪時表示，「中國製造的戰機越先進，世界的天空越安寧。」期待在巴黎航展上與全世界的同行們互學互鑒，為推動空天科技更快更好發展



李清堂說，「眾所周知，巴黎航展是航空業界最負盛名和最有影響力的盛會之一，是世界航空航天發展的晴雨表和風向標。」因此，本屆巴黎航展，中國航空工業集團精心組織，帶來了殲-35A、殲-10CE等一系列明星產品，集中展示中國航空工業近年來的創新發展成果。

本屆巴黎航展，中國航空工業集團展台突出國際化與科技感，以「20」系列裝備為引領，以航空軍貿裝備體系和航空應急救援裝備體系為支撐。

在軍用航空裝備板塊，中國航空工業集團集中展示了戰鬥機、運輸機、教練機、直升機、無人機、制導武器在內的全譜系產品，凸顯從單一裝備研發到體系化作戰解決方案的完整能力鏈。殲-20、殲-35A兩型新一代隱形戰機「雙劍合璧」，首次攜手出海，意味著中國成為全球第二個同時擁有兩款隱身戰鬥機的國家。

而殲-35A的此番亮相為海外首展，其流暢的隱身氣動設計、先進的航電系統及多任務作戰能力，亦成為全場焦點。殲-35A是採用空海孿生、一機多型思路研發的殲-35系列戰機中的一款。採用整體、氣動、隱身一體化設計的單座、雙發、翼身融合、雙後掠外傾垂尾、全動平尾的正常式佈局，是隱身與反隱身作戰體系的規模組成力量，以製空作戰為主，兼顧對面作戰。

殲-35A亮相珠海航展。（視覺中國）

此外，運-20、直-20及攻擊-11等新一代航空裝備首次齊聚海外亮相巴黎航展，代表著中國航空工業尖端裝備已形成覆蓋制空、投送、突擊及無人作戰的完整空中作戰體系能力。直-9ME直升機，「翼龍」-1G、「翼龍」-6、「翼龍」-10B、「旋戈」-2000無人機首秀巴黎航展，則展現中國在直升機技術、無人機譜系化發展方面的最新成果。

殲-10CE、「梟龍」戰鬥機，L-15A教練機，PL-15E空空導彈等明星軍貿產品也再度集結，助力中國航空裝備國際化市場開拓。其中，殲-10CE作為殲-10戰機的外貿型號，是中國研發的全天候、單發、單座、多用途的戰鬥機。其繼承了殲-10家族特徵性的鴨翼佈局和優異的機動性能，相對於基本型，殲-10CE全面更換最新型航電系統，搭載先進的有源相控陣雷達、紅外光電探測裝置和電子戰系統，具有強大的體系結構以及強電磁對抗環境。

中國航空工業集團巴黎航展代表團副團長朱謙介紹，殲-10CE具有非常優秀的機動性能，非常先進的航電火控雷達，以及配套的武器裝備。它不僅具有自主閉環的超視距攻擊能力，也具有優秀的電子對抗和體系協同作戰能力。

以戰鬥機、運輸機、教練機、直升機、無人機等「全譜系」產品赴約巴黎航展，形成覆蓋制空、投送、突擊及無人作戰的完整空中作戰體系能力，凸顯中國航空工業整體創新實力。

中國派遣運-20、空警-500、殲-10C等各類軍機抵達埃及，進行「文明之鷹-2025」空軍聯合訓練。（央視）

「『全』還體現在我們帶來一份有人-無人協同、高低搭配、功能互補的全譜系裝備的航空應急救援方案。」中國航空工業集團新聞發言人吳基偉介紹稱，全球起飛重量最大的民用水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600，剛剛於幾天前獲頒生產許可證（PC），年底將交付首批3架份；「翼龍」-2H應急救災型無人機，在斷路斷電斷網的絕境中架起「生命天路」，執行運輸通信使命；「新舟」60增雨機成為中國氣象幹預主力，服務民生福祉；「旋戈」-500輕型無人機可在山區、城市覆雜環境中執行快速勘察與物資投送。

自1987年首次參加巴黎航展以來，中國航空工業集團已連續38年參與這場國際頂級航空航天盛會。從最初幾平方米的簡易展台到如今獨立的專業展區，從殲教-7、強-5、運-12、殲-8Ⅱ等單一機型展示到如今「20系列」、無人機集群全譜系裝備亮相，巴黎航展也見證了中國航空工業從追趕到並跑的跨越式發展歷程。

從當初的學習心態到現在的全面參展，近40年的變遷濃縮了中國航空工業從追趕到並跑、領跑的跨越式發展。吳基偉介紹，1987年中國航空工業集團首次參展，攜帶中國自行研制生產的19種產品來到了巴黎。然而盡管當時的中國已拿出自身最先進的產品，依舊落後於世界強者。如今，中國航空工業的展區已成為巴黎航展不可或缺的亮麗風景。「我們的參展規模持續擴大，展品譜系極大豐富，從軍機到民機，從有人到無人，從整機到關鍵分系統，覆蓋了航空領域的全產業鏈。這標志著我們已深度融入全球航空產業鏈，具備了全方位、體系化的研發製造能力，真正與世界強者『同台共舞』」。

「中國製造的戰機越先進，世界的天空越安寧。」中國航空工業集團巴黎航展代表團團長李清堂表示，期待在巴黎航展上與全世界的同行們互學互鑒，為推動空天科技更快更好發展、增進各國人民福祉、探尋空天夢想貢獻中國航空工業的智慧和力量。